Астрологи раскрыли, кому Вселенная готовит денежный сюрприз

Четыре знака зодиака особенно усиливают притяжение верности и финансовых возможностей, пока Венера проходит знак Льва до 9 июля. Астролог Абигейл Роуз-Реммер отмечает, что этот транзит обладает "очень смелой" энергетикой и приносит заметные улучшения, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание YourTango, 13 июня Венера покинула знак Рака и перешла в огненного Льва, запуская более яркую и уверенную энергетику. По словам астролога, это влияние усиливает ощущение собственной ценности, делает людей более заметными и открытыми для любви и признания. В этот период четыре знака зодиака могут ожидать укрепления отношений и роста финансовых возможностей.

Лев

Астролог отмечает, что Львы окажутся в центре внимания и будут особенно притягательны для окружающих. Она отмечает, что представители знака становятся "очень магнетичными и привлекательными" в этот период.

Львы будут легко привлекать внимание, их таланты окажутся особенно заметными, что может положительно сказаться на карьере и новых возможностях. Однако наиболее сильное влияние транзит окажет именно на личную жизнь: эксперт прогнозирует усиление романтики, яркие проявления чувств и демонстрацию верности со стороны партнеров. Харизма Львов также будет способствовать появлению новых финансовых возможностей.

Водолей

Для Водолеев же Венера во Льве открывает благоприятный период для любви и серьезных отношений. Абигейл Роуз-Реммер поясняет, что речь идет не о поверхностных связях, а о более устойчивой и преданной форме романтики, которая особенно ценна для этого знака.

Астролог отмечает, что сейчас Водолеям стоит позволить себе глубже погрузиться в отношения и не бояться эмоциональной вовлеченности. При этом такая связь не ограничит их свободу, а наоборот – может оказаться поддерживающей и гармоничной.

Овен

Овны, в свою очередь, в этот период ощущают прилив уверенности и легкости в общении. Для тех, кто в отношениях, это время подходит для нестандартных свиданий и смелых романтических жестов.

Одиноким Овнам рекомендуется проявлять инициативу в флирте. Помимо личной жизни, эта энергия может положительно сказаться на карьере и финансах, помогая принимать смелые, но продуманные решения.

Рак

Для Раков начинается период стабилизации после эмоционально насыщенного времени. Абигейл Роуз-Реммер отмечает, что транзит Венеры во Льве особенно благоприятен для увеличения дохода.

По ее словам, усилия Раков начинают приносить ощутимые результаты, возможны продвижение по работе или повышение дохода. Также появляется шанс монетизировать творческие способности и улучшить финансовое положение. При этом астролог советует избегать импульсивных трат до конца месяца, когда влияние Юпитера усилит возможности для более свободных расходов.

Ранее мы писали о том, что три знака зодиака наконец-то снова почувствуют мотивацию, чтобы "встать с дивана".