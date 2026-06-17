Ремонт в доме: названы главные минусы гибкого мрамора в качестве отделки

Гибкое покрытие с каменной крошкой в составе сейчас популярно в современных интерьерах. У него много практических и эстетических преимуществ, но дизайнеры отмечают и минусы этого материала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РБК, этот материал подходит и для фасадов, и для внутренних работ, для отделки стен и полов, в том числе ступеней. Им оформляют камины, арки и колонны, столешницы на кухне.

Полотно толщиной 1-2 мм клеят на стены так же, как обычные обои. Главное, листы из рулона не должны ложиться внахлест. Из плюсов: дизайнеры отмечают водостойкость материала, не опасаясь вредного воздействии при нагревании. Он морозостоек и легок. Гибкий мрамор можно использовать для отделки балконов, на которых принципиально важна весовая нагрузка.

Однако и у этого дизайнерского решения есть свои недостатки:

Толщина . Тонкие панели и обои удобны в работе, но потребуют предварительной подготовки поверхности. На шероховатых стенах с изъянами гибкий камень подчеркнет все недостатки. Для неровных поверхностей в ванной лучше выбрать привычную керамическую плитку, если вы не готовы тратить деньги на выравнивание стен.

. Тонкие панели и обои удобны в работе, но потребуют предварительной подготовки поверхности. На шероховатых стенах с изъянами гибкий камень подчеркнет все недостатки. Для неровных поверхностей в ванной лучше выбрать привычную керамическую плитку, если вы не готовы тратить деньги на выравнивание стен. Небольшая палитра . Вариантов расцветок гибкого камня много, но все же гораздо меньше, чем у обоев. В большинстве вариантов рисунок повторяет натуральные оттенки природного песчаника, поэтому создать с его помощью яркий акцент вряд ли получится.

. Вариантов расцветок гибкого камня много, но все же гораздо меньше, чем у обоев. В большинстве вариантов рисунок повторяет натуральные оттенки природного песчаника, поэтому создать с его помощью яркий акцент вряд ли получится. Поверхность материала . Некоторые модели гибкого камня шероховаты, как крупнокалиберная наждачная бумага. Для покупателей это может стать минусом. Гибкий камень не стоит выбирать по картинке в каталоге, обязательно нужно найти время ознакомиться с ним лично.

. Некоторые модели гибкого камня шероховаты, как крупнокалиберная наждачная бумага. Для покупателей это может стать минусом. Гибкий камень не стоит выбирать по картинке в каталоге, обязательно нужно найти время ознакомиться с ним лично. Сложность ремонта . Гибкий камень долговечен, но и его можно повредить. Листы из разных партий нередко отличаются по цвету и рисунку, поэтому подобрать идеально подходящую замену будет трудно.

. Гибкий камень долговечен, но и его можно повредить. Листы из разных партий нередко отличаются по цвету и рисунку, поэтому подобрать идеально подходящую замену будет трудно. Высокая цена. Материал производится по затратной технологии. Качественное покрытие делают в цехах, где задействовано много специального оборудования. Это сказывается на стоимости: чтобы покрыть гибким камнем большие площади, придется потратиться.

Также важно, чтобы не было переизбытка этого материала, иначе квартира станет похожа на каменный замок или музей.

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