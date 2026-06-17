Какая еда самая калорийная: 10 рекордсменов

Сегодня многие люди стараются правильно питаться и, соответственно, считать калории. Но не все знают, какие продукты являются рекордсменами по энергетической ценности. Причем это не значит, что от них нужно отказаться, сообщает Zakon.kz.

О калорийности

Калории – это единицы энергии, заключенной в пище, которые наш организм может или использовать сразу, или отложить про запас.

Калорийность продукта зависит от содержания в нем белков, жиров и углеводов. Самым энергоемким питательным веществом являются жиры: в одном грамме содержится около 9 ккал. Тогда как в грамме белков или углеводов – около 4 ккал.

Самые калорийные продукты питания обычно содержат большое количество жиров или их сочетание с быстрыми углеводами, пишет 7Дней.ru.

Топ-10 самых калорийных продуктов

1. Растительное масло

Его средняя калорийность составляет около 900 ккал на 100 грамм.

Подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие виды масел считаются одними из самых калорийных продуктов в мире. Даже одна столовая ложка содержит примерно 120-130 ккал.

При этом, несмотря на высокую калорийность, качественные растительные масла остаются важным источником полезных жирных кислот.

2. Сливочное масло

Средняя калорийность – 720-750 ккал на 100 грамм.

Сливочное масло содержит большое количество молочного жира, поэтому отличается высокой энергетической ценностью. Очень легко превысить норму калорий, если добавлять его в каши, выпечку и бутерброды.

3. Орехи

Их средняя калорийность составляет 550-700 ккал на 100 грамм.

К очень калорийной еде относятся миндаль, грецкие орехи, фундук, кешью и макадамия. При этом они богаты витаминами, минералами и полезными жирами, поэтому полностью исключать их из рациона не стоит.

4. Майонез

Средняя калорийность майонеза равна 600-700 ккал на 100 грамм.

Он состоит преимущественно из масла и яичных желтков, поэтому считается одним из самых калорийных соусов. Даже несколько ложек способны значительно увеличить энергетическую ценность блюда.

5. Твердые сыры

Их средняя калорийность – 350-450 ккал на 100 грамм.

Пармезан, чеддер, гауда и другие выдержанные сыры содержат много жира и белка. Благодаря насыщенному вкусу их обычно едят небольшими порциями, что помогает контролировать калорийность.

6. Шоколад

Средняя калорийность шоколада составляет 500-600 ккал на 100 грамм.

Молочный и белый шоколад отличаются особенно высокой калорийностью из-за большого количества сахара и какао-масла. Темный шоколад обычно содержит меньше сахара, но тоже весьма калориен.

7. Арахисовая паста

Средняя калорийность этого продукта – 550-600 ккал на 100 грамм.

Этот популярный для завтраков и перекусов продукт сочетает полезные жиры, белок и высокую калорийность. Диетологи рекомендуют ограничиваться одной-двумя ложками за раз.

8. Чипсы

Средняя калорийность этой любимой многими еды составила 500-550 ккал на 100 грамм.

В картофельных чипсах сочетаются масла, соль и углеводы. При этом они практически не дают чувства насыщения, способствуя перееданию.

9. Фастфуд

Здесь средняя калорийность – 250-500 ккал на 100 грамм.

Бургеры, картофель фри и другие блюда быстрого питания содержат большое количество калорий из-за жарки, соусов и жирных ингредиентов. Одна большая порция иногда покрывает половину суточной нормы калорий взрослого человека.

10. Торты и пирожные

Средняя калорийность сладостей составляет 350-500 ккал на 100 грамм.

Кремы на основе масла, сливок и сахара делают кондитерские изделия настоящими калорийными бомбами. Особенно это касается чизкейков, наполеонов и многослойных тортов.

Нужно ли отказываться от калорийных продуктов

Эксперты отмечают, что высокая калорийность сама по себе не делает продукт вредным. Например, орехи, авокадо, сыр или оливковое масло содержат множество полезных веществ и могут быть частью здорового рациона.

Проблемы возникают тогда, когда калорийной еды становится слишком много, а физическая активность остается низкой. В результате организм получает больше энергии, чем успевает расходовать.

Как есть калорийную еду без вреда для фигуры

Чтобы не отказывать себе в калорийной еде и при этом не вредить здоровью, надо соблюдать несколько простых правил:

контролировать размер порций;

не злоупотреблять соусами и маслами;

сочетать калорийные продукты с овощами и белковой пищей;

учитывать общую суточную калорийность рациона;

поддерживать регулярную физическую активность.

В умеренных количествах даже самые калорийные продукты питания приносят организму пользу и делают рацион более разнообразным.