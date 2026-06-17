Генетический тест способен предсказать старение кожи – эксперт

Косметолог и дерматолог Александра Тюрина рассказала о том, что генетический тест красоты позволяет на молекулярном уровне определить врожденные особенности организма, включая предрасположенность к старению кожи, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" анализ помогает оценить индивидуальные характеристики кожи – от склонности к раннему старению до реакции на ультрафиолет, выработки коллагена и предрасположенности к пигментации и воспалениям. Он отличается от стандартной диагностики тем, что отражает врожденные особенности, которые сохраняются на протяжении всей жизни.

"Главное отличие генетического теста от обычной диагностики кожи – в самом подходе. Генетический тест помогает увидеть индивидуальные особенности, которые заложены природой и будут сопровождать человека всю жизнь. Именно поэтому такие исследования все чаще используют для персонализированного ухода и профилактики возрастных изменений", – пояснила Тюрина.

В молодом возрасте, как отмечает эксперт, тест позволяет заранее выстроить стратегию ухода и профилактики. При выявлении рисков раннего фотостарения или снижения эластичности кожи можно скорректировать образ жизни и уходовые привычки, чтобы минимизировать будущие изменения.

В зрелом возрасте анализ становится более практическим инструментом для коррекции уже существующих изменений. Он помогает определить ослабленные процессы в коже и подобрать более точные методы ухода и процедур, ориентированные на реальные потребности организма.

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