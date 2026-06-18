Головная боль после укуса клеща скрывает смертельную опасность, предупреждает врач

Клещи способны заразить человека смертельно опасной инфекцией всего за четыре часа после укуса, в то время как для передачи болезни Лайма требуются сутки. Об этом заявила американский инфекционист Наташа Ханнерс, передает Zakon.kz.

Ханнерс изданию AZ Animals рассказала, что клещи могут переносить клещевой риккетсиоз – заболевание, которое всерьез угрожает жизни. Основными его симптомами инфекционист назвала головную боль, боль в теле, недомогание и сыпь.

Врач обратила внимание на то, что бактерии, вызывающие риккетсиоз, передаются очень быстро: для заражения достаточно, чтобы клещ после укуса был на теле человека около четырех часов.

"В то же время заражение болезнью Лайма, которую также переносят эти членистоногие, происходит примерно через сутки после укуса, если клеща не сняли", – говорится в сообщении.

Чтобы избежать укусов клещей, врач посоветовала носить на природе закрытую одежду с длинными рукавами, брюки, носки и обувь.

После прогулок по траве важно тщательно проверять себя и членов семьи, уделяя особое внимание области волос, подмышек и паха, а также не забывать о профилактике для домашних животных.

Ранее сообщалось, что на севере Казахстана бьют тревогу из-за опасных членистоногих.