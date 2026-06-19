Никаких признаний и разговоров о деньгах: чем опасен Федотов день 20 июня
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20 июня в народном календаре – Федотов день, или Федот Урожайник и Федот Страж. Zakon.kz расскажет об интересных обычаях и приметах, связанных с этим днем.
Федотов день в народе символизировал целостность обрядов сельской жизни: стирка, уборка, защита полей и воды объединялись в один комплекс, направленный на привлечение изобилия и охрану от стихийных бед.
Что можно делать 20 июня
- Большая стирка белья – хозяйки верили, что она принесет достаток и благополучие в дом.
- Купаться в реках и озерах – в этот день считалось безопасным, ведь Федот не допустит, чтобы русалки причиняли вред.
- Работать в поле.
- Гулять на природе – прогулки после стирки и купаний способствовали укреплению здоровья.
- Отпустить первую рыбу или птицу – давали свободу первой добыче, как знак уважения к духам воды и поля, пишет vokrugsveta.
Что нельзя делать
- Признаваться в любви, делать предложения – считалось, что такие признания могут обернуться неудачей или безответностью.
- Сидеть дома весь день – считалось, что активность полезна и способствует гармонии с природой.
- Ссориться и жаловаться – в народе считали, что это привлечет болезни и неудачи.
- Носить серебро – женщины не надевали украшения, так как считали, что они могут вытянуть энергию.
- Брать или давать взаймы – нечистый день для финансовых операций, это могло привести к убыткам.
- Не стоит на Федота рассказывать кому-то о своих планах, мечтах. Иначе задуманное пойдет не по плану или вовсе обернется проблемами.
Приметы о погоде
- Теплая, ясная погода – хороший урожай.
- Ночью не было росы – к дождю.
- Дым от костра, стелющийся по земле, – к перемене погоды и влажности.
- Гром – если продолжительный – ждите длительного ненастья; перемещающийся – возможен град.
- Воробьи, купающиеся в пыли, – знак надвигаемой беды.
- Пауки утром, плетущие паутину, – будет ясная погода.
- Птицы тесно сидят на крыше – скоро пойдет дождь.
- Если ночью неразличимо слышен гром – это обещает долгую непогоду.
Кроме того, ночь на 20 июня считалась особенной: могли присниться вещие сны, способные предсказать будущее. Но рассказывать о снах даже самым близким было нельзя.А какой будет погода 20 июня в крупных городах страны, читайте здесь.
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