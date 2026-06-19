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Никаких признаний и разговоров о деньгах: чем опасен Федотов день 20 июня

20 июня на календаре, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 15:56 Фото: pixabay
20 июня в народном календаре – Федотов день, или Федот Урожайник и Федот Страж. Zakon.kz расскажет об интересных обычаях и приметах, связанных с этим днем.

Федотов день в народе символизировал целостность обрядов сельской жизни: стирка, уборка, защита полей и воды объединялись в один комплекс, направленный на привлечение изобилия и охрану от стихийных бед.

Что можно делать 20 июня

  • Большая стирка белья – хозяйки верили, что она принесет достаток и благополучие в дом.
  • Купаться в реках и озерах – в этот день считалось безопасным, ведь Федот не допустит, чтобы русалки причиняли вред.
  • Работать в поле.
  • Гулять на природе – прогулки после стирки и купаний способствовали укреплению здоровья.
  • Отпустить первую рыбу или птицу – давали свободу первой добыче, как знак уважения к духам воды и поля, пишет vokrugsveta.

Что нельзя делать

  • Признаваться в любви, делать предложения – считалось, что такие признания могут обернуться неудачей или безответностью.
  • Сидеть дома весь день – считалось, что активность полезна и способствует гармонии с природой.
  • Ссориться и жаловаться – в народе считали, что это привлечет болезни и неудачи.
  • Носить серебро – женщины не надевали украшения, так как считали, что они могут вытянуть энергию.
  • Брать или давать взаймы – нечистый день для финансовых операций, это могло привести к убыткам.
  • Не стоит на Федота рассказывать кому-то о своих планах, мечтах. Иначе задуманное пойдет не по плану или вовсе обернется проблемами.

Приметы о погоде

  • Теплая, ясная погода – хороший урожай.
  • Ночью не было росы – к дождю.
  • Дым от костра, стелющийся по земле, – к перемене погоды и влажности.
  • Гром – если продолжительный – ждите длительного ненастья; перемещающийся – возможен град.
  • Воробьи, купающиеся в пыли, – знак надвигаемой беды.
  • Пауки утром, плетущие паутину, – будет ясная погода.
  • Птицы тесно сидят на крыше – скоро пойдет дождь.
  • Если ночью неразличимо слышен гром – это обещает долгую непогоду.

Кроме того, ночь на 20 июня считалась особенной: могли присниться вещие сны, способные предсказать будущее. Но рассказывать о снах даже самым близким было нельзя.

А какой будет погода 20 июня в крупных городах страны, читайте здесь.
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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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