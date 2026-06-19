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Общество

Дожди вернутся в Алматы, сильная жара обрушится на Астану, а что ждет Шымкент – прогноз на 20-22 июня

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 15:37 Фото: unsplash
В предстоящие субботу, воскресенье и понедельник в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются дожди с грозами и сильная жара. Об этом говорится в прогнозе на 20, 21 и 22 июня 2026 года, который предоставила пресс-служба РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 20 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 21 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 22 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +34+36°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 20 июня: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С.
  • 21 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +31+33°С.
  • 22 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +33+35°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 20 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +33+35°С.
  • 21 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +33+35°С.
  • 22 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +35+37°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 15:37
Дойдет до +50 градусов: каким будет июль в Казахстане

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроет сильная жара до +41°C. Подробнее о прогнозе на 20, 21 и 22 июня 2026 года можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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