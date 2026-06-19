Макияж будущего: что будет в моде в 2026 году и почему
Фото: magnific.com
Визажист Юлия Белякова назвала основные бьюти-тренды 2026 года: в макияже доминируют зеленые оттенки, коричневый нюд и акцентные стрелки, сообщает Zakon.kz.
Она рассказала "Газете.Ru", что главным цветом сезона станет зеленый – от изумрудного до мятного, который используют как в вечерних, так и в дневных образах. В то же время сохраняет популярность коричневая гамма: карамельные, кофейные и бронзовые оттенки остаются базой для повседневного макияжа.
Ключевым элементом образа в 2026 году остаются стрелки, которые подчеркивают характер макияжа и могут быть как графичными, так и растушеванными или цветными.
Ранее сообщалось, что популярный стилист ответил критикам, усомнившимся в его мужественности.
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