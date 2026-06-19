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Макияж будущего: что будет в моде в 2026 году и почему

как изменится макияж в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 22:07 Фото: magnific.com
Визажист Юлия Белякова назвала основные бьюти-тренды 2026 года: в макияже доминируют зеленые оттенки, коричневый нюд и акцентные стрелки, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала "Газете.Ru", что главным цветом сезона станет зеленый – от изумрудного до мятного, который используют как в вечерних, так и в дневных образах. В то же время сохраняет популярность коричневая гамма: карамельные, кофейные и бронзовые оттенки остаются базой для повседневного макияжа.

Ключевым элементом образа в 2026 году остаются стрелки, которые подчеркивают характер макияжа и могут быть как графичными, так и растушеванными или цветными.

Ранее сообщалось, что популярный стилист ответил критикам, усомнившимся в его мужественности.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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