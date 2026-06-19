Популярный стилист ответил критикам, усомнившимся в его мужественности

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов отреагировал на критику пользователей, которые упрекнули его в выборе аксессуаров и одежды, традиционно относимых к женскому гардеробу, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он подчеркнул, что представления о мужественности не зависят от того, какие вещи носит человек.

"Ответ тем, кто хейтит меня за то, что я ношу якобы "женские" сумки, "женские" часы и "женскую" одежду. Это же совсем немужественно… Я считаю, что мужественность выражается совсем в другом (в поступках, действиях, мыслях…). Спортсменов, согласитесь, в немужественности обвинить гораздо сложнее… Вот прекрасная подборка мужчин с "женскими" сумками и в "женской" одежде. Всем счастья!" – написал эксперт.

В публикации стилист сопроводил свои слова примерами известных мужчин, которые не боятся экспериментировать со стилем и аксессуарами.



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