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Астрологи пообещали заметное облегчение в жизни трех знаков зодиака

Скейтборд, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2026 08:27 Фото: magnific
В течение недели с 27 июля по 2 августа 2026 года жизнь трех знаков зодиака заметно наладится. Астрологи обещают, что в предстоящие дни их ждет настоящий накал страстей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, 27 июля Солнце будет противостоять Плутону, что приведет к ожесточенной борьбе за власть и конфликтам. По возможности избегайте любых споров, особенно учитывая ретроградное движение Сатурна.

Скорпион

В начале недели Солнце находится в оппозиции к Плутону, что может вызвать проблемы на работе или дома. Полнолуние в Водолее и квадратура Венеры и Марса 29 июля усилят напряжение. Возможно, вам придется столкнуться с некоторыми трудностями, но не волнуйтесь. С этим вы справитесь. На этой неделе следите за своим настроением и за тем, как вы общаетесь с окружающими. Не будьте чрезмерно критичны или подозрительны. К пятнице жизнь станет намного лучше.

Телец

Транзиты на этой неделе затрагивают разные сферы вашей жизни. Оппозиция Солнце-Плутон влияет на вашу репутацию, а полнолуние сосредоточено на вашей карьере. Между тем, квадратура Венеры и Марса в среду влияет как на ваши романтические отношения, так и на дружбу. На этой неделе вам придется столкнуться с несколькими проблемами одновременно. Но к концу недели жизнь станет намного лучше, а до тех пор заботьтесь о себе.

Козерог

Сатурн управляет вашим знаком и в конце прошлой недели он перешел в ретроградное движение. Оппозиция Солнца и Плутона, а также полнолуние в Водолее негативно влияют на ваши финансы. Это, в сочетании с энергией Сатурна, может означать проблемы. Внимательно следите за своими деньгами, потому что могут возникнуть трудности. Это особенно актуально, если вы делите свои финансы с другими людьми, включая романтического партнера. Если вы чувствуете себя истощенным, проведите некоторое время в одиночестве.

Ранее были названы знаки зодиака, которых ожидают самые счастливые дни в августе 2026 года.

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Аксинья Титова
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