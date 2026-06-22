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Советы

Как определить возраст кошки и перевести его в человеческие годы

кот, возраст, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:58 Фото: pexels
Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет около 12-15 лет. Определить точный возраст питомца на глаз практически невозможно, однако существуют признаки, которые помогают сделать примерную оценку, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечают ветеринары, наиболее надежным ориентиром считаются зубы.

У котят первые молочные зубы появляются в возрасте нескольких недель, а полный комплект постоянных формируется примерно к шести месяцам. У взрослых животных возраст выдают износ эмали и изменение цвета зубов.

Кроме того, с возрастом меняются шерсть, кожа и глаза. У пожилых кошек шерсть становится менее густой и блестящей, кожа теряет эластичность, а глаза могут мутнеть из-за естественных возрастных изменений.

Стоит отметить, что на продолжительность жизни питомца влияют условия содержания, питание, уровень физической активности, регулярное наблюдение у ветеринара и наследственность.

Домашние кошки обычно, как говорится в публикации РБК LIfe, живут значительно дольше уличных, поскольку реже сталкиваются с инфекциями, паразитами и травмами.

По словам специалистов, стерилизация и кастрация также способны увеличить продолжительность жизни животного за счет снижения риска ряда серьезных заболеваний.

Специалисты отмечают, что кошки взрослеют неравномерно.

Уже к двум годам питомец считается полностью сформировавшимся и по уровню развития сопоставим с человеком примерно 25 лет. После этого каждый кошачий год соответствует нескольким человеческим годам, поэтому популярная формула "один год за семь" считается слишком упрощенной.

таблица, кошки, возраст, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 17:58

Фото: rbclifemedia.ru

"Считается, что породистые кошки живут меньше метисов. Например, сфинксы, мейн-куны, британские и шотландские кошки часто имеют проблемы с сердцем и более короткую продолжительность жизни, хотя и среди них встречаются долгожители".Юлия Якубовская, ветеринарный врач

Однако при хорошем уходе и среди породистых питомцев нередко встречаются настоящие долгожители.

Ветеринар также посоветовала при выборе породистой кошки обращаться в проверенные питомники с ответственными заводчиками.

Ранее сообщалось, что в Караганде ночью сгорел питомник с породистыми кошками. Он был пристроен к жилому дому, большая часть которого превратилась в пепел. Семь животных погибли. К счастью, большинство спаслось.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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