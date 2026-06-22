Как определить возраст кошки и перевести его в человеческие годы

Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет около 12-15 лет. Определить точный возраст питомца на глаз практически невозможно, однако существуют признаки, которые помогают сделать примерную оценку, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечают ветеринары, наиболее надежным ориентиром считаются зубы.

У котят первые молочные зубы появляются в возрасте нескольких недель, а полный комплект постоянных формируется примерно к шести месяцам. У взрослых животных возраст выдают износ эмали и изменение цвета зубов.

Кроме того, с возрастом меняются шерсть, кожа и глаза. У пожилых кошек шерсть становится менее густой и блестящей, кожа теряет эластичность, а глаза могут мутнеть из-за естественных возрастных изменений.

Стоит отметить, что на продолжительность жизни питомца влияют условия содержания, питание, уровень физической активности, регулярное наблюдение у ветеринара и наследственность.

Домашние кошки обычно, как говорится в публикации РБК LIfe, живут значительно дольше уличных, поскольку реже сталкиваются с инфекциями, паразитами и травмами.

По словам специалистов, стерилизация и кастрация также способны увеличить продолжительность жизни животного за счет снижения риска ряда серьезных заболеваний.

Специалисты отмечают, что кошки взрослеют неравномерно.

Уже к двум годам питомец считается полностью сформировавшимся и по уровню развития сопоставим с человеком примерно 25 лет. После этого каждый кошачий год соответствует нескольким человеческим годам, поэтому популярная формула "один год за семь" считается слишком упрощенной.

"Считается, что породистые кошки живут меньше метисов. Например, сфинксы, мейн-куны, британские и шотландские кошки часто имеют проблемы с сердцем и более короткую продолжительность жизни, хотя и среди них встречаются долгожители". Юлия Якубовская, ветеринарный врач

Однако при хорошем уходе и среди породистых питомцев нередко встречаются настоящие долгожители.

Ветеринар также посоветовала при выборе породистой кошки обращаться в проверенные питомники с ответственными заводчиками.

Ранее сообщалось, что в Караганде ночью сгорел питомник с породистыми кошками. Он был пристроен к жилому дому, большая часть которого превратилась в пепел. Семь животных погибли. К счастью, большинство спаслось.