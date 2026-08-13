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Наука и технологии

Плохой сон может быть ранним сигналом болезни Альцгеймера

Альцгеймер, сон, плохой сон, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 18:50 Фото: pexels
Проблемы со сном в среднем возрасте могут быть связаны с биологическими признаками болезни Альцгеймера, которые становятся заметны примерно через 20 лет. К такому выводу пришли исследователи, наблюдавшие за состоянием здоровья участников на протяжении двух десятилетий, сообщает Zakon.kz.

В начале исследования ученые оценили особенности сна добровольцев, а спустя годы изучили состояние их мозга и наличие патологических изменений, связанных с болезнью Альцгеймера, пишет журнал Alzheimer's & Dementia (A&D).

Оказалось, что люди, которые в среднем возрасте чаще испытывали дневную сонливость или нарушения ночного сна, впоследствии имели более выраженные биомаркеры заболевания. Связь сохранялась даже после учета других факторов риска.

"При этом результаты не доказывают прямого влияния плохого сна на развитие болезни Альцгеймера. Исследование показывает лишь устойчивую связь между качеством сна и последующими изменениями в мозге", – подчеркивают авторы исследования.

Ученые предполагают, что нарушения сна могут стать одним из ранних сигналов повышенного риска заболевания. Это особенно важно потому, что изменения в мозге могут начинаться задолго до появления первых проблем с памятью и другими когнитивными функциями.

Ранее ученые доказали бесполезность зонтов на солнце. Температура в тени оказывается ниже всего примерно на 1°C.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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