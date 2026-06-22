Врач назвала пять скрытых угроз для тела после 35 лет и призвала срочно сдать анализы

После 35 лет организм хуже компенсирует стресс, недосып и неправильное питание, что запускает скрытые возрастные изменения. Чтобы вовремя заметить скрытые проблемы в теле, врач Шелли Махаджан рекомендовала сдать пять обязательных анализов, сообщает Zakon.kz.

Ее слова цитирует издание The Times of India. Врач отметила, что в 35 лет возрастные изменения незаметны, но с медицинской точки зрения именно в этот момент снижается способность организма компенсировать стресс, недосып, сидячий образ жизни и плохое питание.

По словам доктора, в этом возрасте, как правило, проблемы со здоровьем обратимы, но их важно вовремя заметить.

В первую очередь Махаджан посоветовала проверить уровень сахара в крови, чтобы исключить преддиабет. Далее следует оценить риск инфаркта и инсульта, проверив показатели артериального давления и уровень холестерина. Третий важный тест – это анализ на функции печени и почек.

"Обязательно следует проверить главный термостат метаболизма – щитовидную железу", – объяснила врач.

Она отметила, что нарушения в работе этого органа вызывают множество симптомов, которые легко списать на стресс или усталость, но со временем они могут иметь серьезные последствия.

Пятым обязательным анализом Махаджан назвала тест на уровень витаминов D3 и B12. Она уточнила, что их дефицит может и не вызвать серьезные проблемы, но существенно снижает качество жизни.

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