#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

До или после завтрака: стоматолог раскрыла неожиданные факты о чистке зубов

девушка чистит зубы, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 11:04 Фото: pixabay
Чистка зубов – это то, что все делают ежедневно. Но для многих извечным остается вопрос: лучше чистить зубы до завтрака или после? Стоматолог доктор Джоти Чинтамани дала разъяснения по этому и другим вопросам, сообщает Zakon.kz.

Некоторые убеждены, что чистить зубы перед завтраком бессмысленно – вы все равно собираетесь есть. Другие же говорят, что не представляют себе начала дня без предварительной чистки зубов.

Доктор Джоти рассказала, что, хотя это может показаться нелогичным, чистка зубов перед завтраком – лучший вариант.

"Когда вы просыпаетесь утром, проходит несколько часов, в течение которых ротовая полость не получает того естественного очищающего эффекта от слюны. Чистка зубов помогает удалить скопившийся зубной налет и бактерии, прежде чем вы начнете есть", – объяснила она изданию Express.

Это также приносит важную пользу вашим зубам.

"Когда вы чистите зубы фторсодержащей зубной пастой, вы покрываете зубы фтором до того, как они соприкоснутся с пищей и напитками. Это создает защитный барьер, который может помочь защитить эмаль от кислых продуктов и напитков, употребляемых во время завтрака", – сказала стоматолог.

При этом не запрещено снова почистить зубы и после завтрака. Многие популярные продукты для завтрака, такие как ягоды, кофе и фруктовые соки, имеют кислую реакцию, даже если считаются полезными.

Но есть нюанс. Если вы съедите что-нибудь кислое, это размягчит эмаль, а это значит, что чистка зубов сразу после еды может ускорить износ зубов. Вместо того, чтобы сразу после завтрака брать в руки зубную щетку, доктор Джоти рекомендует подождать.

"Если вы предпочитаете чистить зубы после завтрака, постарайтесь подождать хотя бы 30 минут, прежде чем чистить зубы", – пояснила она.

И еще на один, волнующий многих вопрос ответила эксперт: нужно ли полоскать рот после чистки зубов?

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), после чистки зубов лучше не полоскать рот. Излишки зубной пасты следует сплевывать, но не следует полоскать рот водой, так как это разбавит фтор из зубной пасты и снизит ее эффективность.

Также не рекомендуется полоскать рот ополаскивателем сразу после чистки зубов – даже если ваш ополаскиватель содержит фтор. Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что это смывает концентрированный фтор из зубной пасты.

Ополаскиватель для рта может быть полезен для профилактики кариеса, но лучше использовать его после обеда, а не после чистки зубов. И после использования ополаскивателя для рта не ешьте и не пейте ничего в течение получаса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ученые ранее дали советы, что можно пить в жару, кроме воды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Стоматолог перечислил топ-6 ошибок при чистке зубов
09:30, 06 июля 2023
Стоматолог перечислил топ-6 ошибок при чистке зубов
какую ошибку часто допускают люди при чистке зубов
01:51, 08 ноября 2025
Какую ошибку часто допускают люди при чистке зубов
зубы, стоматолог
17:36, 22 сентября 2024
Стоматолог объяснил, почему не стоит чистить зубы сразу после еды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В Актобе пройдут матчи квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА
11:46, Сегодня
В Актобе пройдут матчи квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА
У Рыбакиной травма накануне Уимблдона
11:22, Сегодня
Елена Рыбакина проходит обследование после снятия с WTA 500 в Бад-Хомбурге
Дана Уайт
11:08, Сегодня
"Многомиллионный ивент": Махметов о переговорах провести UFC в Казахстане
Португалия - Узбекистан: последний шанс для Роналду остаться в топе
11:02, Сегодня
Португалия - Узбекистан: последний шанс для Роналду остаться в топе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: