До или после завтрака: стоматолог раскрыла неожиданные факты о чистке зубов

Чистка зубов – это то, что все делают ежедневно. Но для многих извечным остается вопрос: лучше чистить зубы до завтрака или после? Стоматолог доктор Джоти Чинтамани дала разъяснения по этому и другим вопросам, сообщает Zakon.kz.

Некоторые убеждены, что чистить зубы перед завтраком бессмысленно – вы все равно собираетесь есть. Другие же говорят, что не представляют себе начала дня без предварительной чистки зубов.

Доктор Джоти рассказала, что, хотя это может показаться нелогичным, чистка зубов перед завтраком – лучший вариант.

"Когда вы просыпаетесь утром, проходит несколько часов, в течение которых ротовая полость не получает того естественного очищающего эффекта от слюны. Чистка зубов помогает удалить скопившийся зубной налет и бактерии, прежде чем вы начнете есть", – объяснила она изданию Express.

Это также приносит важную пользу вашим зубам.

"Когда вы чистите зубы фторсодержащей зубной пастой, вы покрываете зубы фтором до того, как они соприкоснутся с пищей и напитками. Это создает защитный барьер, который может помочь защитить эмаль от кислых продуктов и напитков, употребляемых во время завтрака", – сказала стоматолог.

При этом не запрещено снова почистить зубы и после завтрака. Многие популярные продукты для завтрака, такие как ягоды, кофе и фруктовые соки, имеют кислую реакцию, даже если считаются полезными.

Но есть нюанс. Если вы съедите что-нибудь кислое, это размягчит эмаль, а это значит, что чистка зубов сразу после еды может ускорить износ зубов. Вместо того, чтобы сразу после завтрака брать в руки зубную щетку, доктор Джоти рекомендует подождать.

"Если вы предпочитаете чистить зубы после завтрака, постарайтесь подождать хотя бы 30 минут, прежде чем чистить зубы", – пояснила она.

И еще на один, волнующий многих вопрос ответила эксперт: нужно ли полоскать рот после чистки зубов?

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), после чистки зубов лучше не полоскать рот. Излишки зубной пасты следует сплевывать, но не следует полоскать рот водой, так как это разбавит фтор из зубной пасты и снизит ее эффективность.

Также не рекомендуется полоскать рот ополаскивателем сразу после чистки зубов – даже если ваш ополаскиватель содержит фтор. Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что это смывает концентрированный фтор из зубной пасты.

Ополаскиватель для рта может быть полезен для профилактики кариеса, но лучше использовать его после обеда, а не после чистки зубов. И после использования ополаскивателя для рта не ешьте и не пейте ничего в течение получаса.

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