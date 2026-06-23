Заказали госномер онлайн, но не получили: инструкция, как вернуть деньги

В электронном правительстве Egov.kz 23 июня 2026 года предоставили казахстанцам подробную инструкцию, как оформить возврат денег при отказе от ранее оплаченного государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ), если услуга не была завершена, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что возврат средств осуществляется через "Кабинет налогоплательщика", в котором нужно подать соответствующее заявление.

Перед подачей заявления нужно заранее подготовить электронный чек об оплате. Именно в нем содержатся реквизиты, необходимые для заполнения заявления.

После заполнения и подписания заявления с помощью ЭЦП оно будет направлено на рассмотрение.

Отслеживать статус поданного заявления можно в "Кабинете налогоплательщика" в разделе "Мои документы" – "Налоговые заявления".

Ранее в Egov.kz делились инструкцией по повторной подаче заявки и завершению процедуры оформления ГРНЗ.