#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Заказали госномер онлайн, но не получили: инструкция, как вернуть деньги

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:08 Фото: gov4c.kz
В электронном правительстве Egov.kz 23 июня 2026 года предоставили казахстанцам подробную инструкцию, как оформить возврат денег при отказе от ранее оплаченного государственного регистрационного номерного знака (ГРНЗ), если услуга не была завершена, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что возврат средств осуществляется через "Кабинет налогоплательщика", в котором нужно подать соответствующее заявление.

возврат денег за , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:08

Фото: egov.kz

возврат денег за госномер, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:08

Фото: egov.kz

возврат денег за госномер, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:08

Фото: egov.kz

возврат денег за госномер, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:08

Фото: egov.kz

возврат денег за госномер, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:08

Фото: egov.kz

Перед подачей заявления нужно заранее подготовить электронный чек об оплате. Именно в нем содержатся реквизиты, необходимые для заполнения заявления.

возврат денег за госномер, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:08

Фото: egov.kz

После заполнения и подписания заявления с помощью ЭЦП оно будет направлено на рассмотрение.

возврат денег за госномер, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:08

Фото: egov.kz

возврат денег за госномер, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:08

Фото: egov.kz

возврат денег за госномер, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:08

Фото: egov.kz

возврат денег за госномер, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 13:08

Фото: egov.kz

Отслеживать статус поданного заявления можно в "Кабинете налогоплательщика" в разделе "Мои документы" – "Налоговые заявления".

Ранее в Egov.kz делились инструкцией по повторной подаче заявки и завершению процедуры оформления ГРНЗ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера
13:44, 15 января 2026
Онлайн-получение госномера на авто: важное разъяснение дали казахстанцам
Автоцон, специализированный центр обслуживания населения для автомобилистов, регистрация автотранспорта, госномер авто, номера машин, получение госномера
18:32, 16 января 2026
ЭЦП и 5 дней: как казахстанцам вернуть оплату за госномер
Как получить дубликат госномера на авто: все, что нужно знать казахстанцам
11:43, 15 января 2025
Как получить дубликат госномера на авто: все, что нужно знать казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аблайхан Жусупов сражается с Дипаком в финале Кубка мира по боксу
13:48, Сегодня
Аблайхан Жусупов или Торехан Сабырхан: Boxrec определил лучшего боксёра в "казахском весе"
Рахмонова позвали на рынок работать
13:31, Сегодня
Шавката Рахмонова заметили на рынке в Алматы
Турнир "Балгын" станет этапом отбора в сборную Казахстана до 15 лет
13:28, Сегодня
Турнир "Балгын" станет этапом отбора в сборную Казахстана до 15 лет
Казахстан и Узбекистан дважды встретились за один день в четвертьфинале ЧА по фехтованию
13:10, Сегодня
Казахстан и Узбекистан за один день дважды встретились в четвертьфинале ЧА по фехтованию
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: