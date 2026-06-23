Как победить привычку ночных перекусов

Ночной "зажор" после тяжелого дня – это не просто слабая сила воли, а результат нарушений биоритмов, стресса и гормональных изменений, сообщает Zakon.kz.

По данным международного исследования с участием более 14 тысяч человек, поздние приемы пищи (когда ночью съедается более 25% суточных калорий) могут быть связаны с хроническим стрессом и нарушениями работы организма.

В первую очередь страдает пищеварение: ночные переедания в 1,7-2,5 раза повышают риск вздутия, запоров и других расстройств кишечника. Также ухудшается баланс микробиома, что может влиять на иммунитет и нервную систему.

Специалисты отмечают, что причиной ночного переедания часто становится накопленный за день стресс. Днем человек недоедает или перекусывает, а вечером организм требует компенсации – чаще всего в виде сладкого и жирного. Это дает кратковременное чувство удовольствия, но нарушает сон и обмен веществ, формируя замкнутый круг: недосып усиливает стресс и снова повышает аппетит.

Психологи называют это явление синдромом ночной еды. Он проявляется регулярными ночными перекусами, отсутствием утреннего аппетита и сниженным настроением.

Среди причин – сдвиг циркадных ритмов, повышение уровня кортизола ночью и снижение серотонина, из-за чего организм начинает требовать углеводную пищу как способ "успокоиться".

Эксперты отмечают, что проблема решается комплексно: важно наладить режим питания, сна и научиться справляться со стрессом без еды.

Рекомендуется есть регулярно в течение дня, не пропускать приемы пищи, а вечером при необходимости выбирать легкий перекус. Также помогают дыхательные практики, релаксация и соблюдение режима сна.

Если же ночные переедания сопровождаются подавленным настроением и потерей интереса к жизни, как гласит публикация "Комсомольской правды", специалисты советуют обратиться к врачу.

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