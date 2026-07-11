#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Что посмотреть: 15 научно-фантастических сериалов, одобренных учеными

Сцена, актриса, персонаж, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 08:54 Фото: кадр из сериала "Задача трех тел"
Редакция сайта Collider составила рейтинг научно-фантастических сериалов, которые наиболее точно подошли к изображению науки и технологий, опираясь на реальные научные концепции, сообщает Zakon.kz.

Как передает Лайфхакер, в перечисленной подборке затрагиваются темы астрофизики, космических полетов, искусственного интеллекта и генетики.

"Рыцарь дорог"

Многие технологии из проекта, которые в начале 1980‑х казались чистой фантастикой, сегодня уже существуют. Автомобиль с искусственным интеллектом, способный ездить без водителя, биометрические системы и умные часы с возможностью связи на расстоянии давно перестали быть выдумкой: сериал оказался удивительно точным в своих прогнозах будущего.

"Странники"

Основанная на манге Макото Юкимуры история считается одним из лучших образцов "твердой" научной фантастики. Сериал получил признание не только у зрителей, но и у специалистов аэрокосмической отрасли благодаря максимально реалистичному изображению космических полетов и строгому следованию научным принципам.

"Пространство"

Сериал давно считается одним из эталонов научной фантастики благодаря тому, как реалистично в нем показаны физические концепции, космические путешествия и технологии будущего. Проект высоко оценили даже астрофизики, назвав его самым научно достоверным игровым сериалом о космосе.

Полностью рейтинг Collider выглядит так:

  1. "Рыцарь дорог" (Knight Rider, 1982–1986).
  2. "Странники" (Planetes, 2003–2004).
  3. "Пространство" (The Expanse, 2015–2022).
  4. "Марс" (Mars, 2016–2018).
  5. "Черное зеркало" (Black Mirror, с 2011-го).
  6. "Темное дитя" (Orphan Black, 2013–2017).
  7. "Звездная полиция" (Star Cops, 1987).
  8. "Ради всего человечества" (For All Mankind, с 2019-го).
  9. The Last of Us (с 2023-го).
  10. "Притяжению вопреки" (Defying Gravity, 2009).
  11. "Вавилон‑5" (Babylon 5, 1993–1998).
  12. "Задача трех тел" (3 Body Problem, с 2024-го).
  13. "Светлячок" (Firefly, 2002–2003).
  14. "Люди" (Humans, 2015–2018).
  15. "Программисты" (Devs, 2020).

Ранее мы рекомендовали семь свежих приключенческих фильмов 2026 года, которые уже доступны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Сцена, актер, сюжет
06:39, 24 июня 2026
Что посмотреть: 10 фантастических сериалов с самыми шокирующими поворотами
Сцена, фильм, фантастика
06:58, 31 мая 2026
Что посмотреть: 15 лучших научно-фантастических фильмов из разных стран
Фильм, актер, сцена
07:37, 07 июля 2026
Что посмотреть: восемь научно-фантастических фильмов про будущее без прикрас
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Ахмат&quot; объявил соперников на заключительном сборе в Сербии
09:15, Сегодня
"Ахмат" объявил соперников на заключительном сборе в Сербии
&quot;Елимай&quot; выглядит фаворитом&quot;: в Армении подвели итоги матча Лиги Конференций
08:29, Сегодня
"Елимай" выглядит фаворитом": в Армении подвели итоги матча Лиги Конференций
Янник Синнер
07:46, Сегодня
Синнер поделился настроем перед финалом "Уимблдона"
Конор Макгрегор
07:27, Сегодня
Макгрегор и Холлоуэй провели финальную дуэль взглядов перед реваншем
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: