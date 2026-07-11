Что посмотреть: 15 научно-фантастических сериалов, одобренных учеными

Редакция сайта Collider составила рейтинг научно-фантастических сериалов, которые наиболее точно подошли к изображению науки и технологий, опираясь на реальные научные концепции, сообщает Zakon.kz.

Как передает Лайфхакер, в перечисленной подборке затрагиваются темы астрофизики, космических полетов, искусственного интеллекта и генетики.

"Рыцарь дорог"

Многие технологии из проекта, которые в начале 1980‑х казались чистой фантастикой, сегодня уже существуют. Автомобиль с искусственным интеллектом, способный ездить без водителя, биометрические системы и умные часы с возможностью связи на расстоянии давно перестали быть выдумкой: сериал оказался удивительно точным в своих прогнозах будущего.

"Странники"

Основанная на манге Макото Юкимуры история считается одним из лучших образцов "твердой" научной фантастики. Сериал получил признание не только у зрителей, но и у специалистов аэрокосмической отрасли благодаря максимально реалистичному изображению космических полетов и строгому следованию научным принципам.

"Пространство"

Сериал давно считается одним из эталонов научной фантастики благодаря тому, как реалистично в нем показаны физические концепции, космические путешествия и технологии будущего. Проект высоко оценили даже астрофизики, назвав его самым научно достоверным игровым сериалом о космосе.

Полностью рейтинг Collider выглядит так:

"Рыцарь дорог" (Knight Rider, 1982–1986). "Странники" (Planetes, 2003–2004). "Пространство" (The Expanse, 2015–2022). "Марс" (Mars, 2016–2018). "Черное зеркало" (Black Mirror, с 2011-го). "Темное дитя" (Orphan Black, 2013–2017). "Звездная полиция" (Star Cops, 1987). "Ради всего человечества" (For All Mankind, с 2019-го). The Last of Us (с 2023-го). "Притяжению вопреки" (Defying Gravity, 2009). "Вавилон‑5" (Babylon 5, 1993–1998). "Задача трех тел" (3 Body Problem, с 2024-го). "Светлячок" (Firefly, 2002–2003). "Люди" (Humans, 2015–2018). "Программисты" (Devs, 2020).

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