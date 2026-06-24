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Маникюр на июль: 5 оттенков, которые будут в моде этим летом

ногти, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 21:22 Фото: magnific
Летом оттенки на ногтях выглядят иначе, чем в салоне: одни подчеркивают загар и освежают руки, другие кажутся слишком яркими на солнце. Какие пять цветов маникюра стали главными фаворитами июля 2026 года и кому они подойдут – читайте на Zakon.kz.

Летом оттенок лака может выглядеть совсем иначе, чем в салоне. При дневном свете одни цвета делают руки визуально свежее и подчеркивают загар, а другие оказываются слишком яркими или не сочетаются с летним гардеробом. В июле 2026 года в тренде сразу пять оттенков, которые легко впишутся в повседневные и отпускные образы, пишет портал Mixnews.

Butter Yellow – сливочно-желтый

Мягкий желтый оттенок с кремовым подтоном стал одним из главных хитов сезона. В отличие от неоновых вариантов Butter Yellow выглядит спокойно и элегантно. Он хорошо сочетается со светлой одеждой, денимом и золотыми украшениями.

Sea Glass Blue – голубой морского стекла

Этот приглушенный голубой цвет с легкими бирюзовыми нотами напоминает морское стекло, отполированное волнами. Оттенок выглядит свежо и особенно эффектно смотрится рядом с загорелой кожей, белыми рубашками и льняными вещами.

Translucent Cherry – прозрачная вишня

Полупрозрачный вишневый цвет называют летней альтернативой классическому красному маникюру. Покрытие создает эффект ягодного леденца или сиропа, выглядит легче традиционного красного лака и подходит практически к любому образу.

Coral – коралловый

Коралловая палитра вновь вернулась в число главных летних трендов. Наиболее актуальны мягкие оттенки грейпфрута, персика, лосося и арбуза. Такой маникюр помогает подчеркнуть загар и добавить образу яркости без излишней броскости.

Pistachio & Matcha – фисташка и матча

Зеленые оттенки продолжают набирать популярность. Светлый Pistachio выглядит нежно и необычно, а более глубокий Matcha подойдет тем, кто предпочитает спокойные природные цвета. Оба варианта легко сочетаются с базовым гардеробом и золотыми аксессуарами.

Какой оттенок выбрать

Если хочется чего-то мягкого и теплого, стоит присмотреться к Butter Yellow. Любителям холодной палитры подойдет Sea Glass Blue. Тем, кто не готов отказаться от красного даже летом, понравится Translucent Cherry. Coral поможет эффектно подчеркнуть загар, а Pistachio и Matcha станут удачной альтернативой привычным нюдовым оттенкам.

Перед маникюром специалисты советуют оценивать цвет при естественном освещении. Так проще понять, насколько гармонично оттенок будет смотреться на руках и сочетаться с летними образами.

Уход за ногтями важен не только для красоты, но и для здоровья. Их состояние влияет на комфорт в повседневной жизни и нередко сигнализирует о проблемах организма. Как правильно стричь ногти, как часто это делать и о чем может рассказать их состояние – читайте по ссылке.

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Айсулу Омарова
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