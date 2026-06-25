Сколько калорий в черешне и кому ее нельзя есть

Стартовал сезон черешни. Он достаточно короткий, поэтому многие начали покупать ее чуть ли не каждый день и в больших количествах. Однако такой подход может быть вреден как для здоровья, так и для фигуры, сообщает Zakon.kz.

Диетолог и нутрициолог Виктория Кострова рассказала, что черешня радует достаточно скромной энергетической ценностью – около 50 килокалорий на 100 граммов. Но, если вы следите за весом, она советует обращать внимание не столько на калории, сколько на углеводный ответ организма.

"Именно этот аспект зачастую становится решающим в процессе похудения. Дело в том, что ягода насыщена природными сахарами – глюкозой и фруктозой. Употребив большую порцию, вы спровоцируете резкий скачок сахара в крови, за которым последует мощный выброс инсулина. Высокий уровень этого гормона, в свою очередь, блокирует механизмы жиросжигания и переключает организм в режим запасания, что может свести на нет все усилия по снижению веса", – рассказала специалист aif.ru.

Сколько можно есть черешни в день

По словам Костровой, оптимальная норма для здоровых взрослых людей, включая занимающихся спортом, составляет 200-300 граммов в день. В таком случае углеводы из ягод пойдут на пользу: они быстро восполнят потраченный в мышцах гликоген и обеспечат качественное восстановление после тренировок. Но если ваша цель похудение или у вас диагностирована инсулинорезистентность, дневную порцию лучше сократить до 100-150 граммов.

"Что касается детей, здесь нормы строже, ведь ферментативная система ребенка значительно слабее взрослой. Малышам до двух лет черешню стоит давать буквально поштучно, при этом важно очищать каждую ягоду от косточек и плотной кожуры. Для дошкольников дневной лимит не должен быть больше 50-100 граммов. Превышение этой дозы чревато неприятными последствиями – вздутием живота и болезненными кишечными коликами", – предупредила диетолог.

Чтобы черешня принесла организму пользу, важно соблюдать и временные рамки. Кострова не рекомендует есть черешню натощак или поздно вечером. В первом случае органические кислоты агрессивно раздражают слизистую пустого желудка. Во втором – вечерняя порция фруктозы перегружает печень и блокирует выработку соматотропина (гормона роста), лишая вас естественного ночного жиросжигания. Идеальное время для черешни – первая половина дня (до 16:00), в качестве десерта, примерно через 20-30 минут после полноценного приема пищи.

Кому нельзя черешню

Черешня – кладезь полезных веществ. Она богата антиоксидантами, калием, магнием и витамином С, отлично поддерживает работу сосудов и даже помогает справляться с легкими отеками. Однако вся ее польза раскрывается исключительно в рамках физиологической нормы.

При сахарном диабете, синдроме избыточного бактериального роста (СИБР) в кишечнике, а также в период обострения гастроэнтерологических заболеваний (гастрит, язва) от этой ягоды лучше отказаться, чтобы не спровоцировать системное воспаление и нежелательные процессы брожения.

Как оказалось, не только количество черешни нужно ограничивать в рационе, но и овощей. Сколько их можно съедать в день, читайте здесь.