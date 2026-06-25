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Наука и технологии

Ученые разработали "умную" пленку для борьбы с инфекциями кожи

лабораторная мышь, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 19:59 Фото: magnific
Ученые из Санкт-Петербурга создали новый материал, который в будущем может стать альтернативой привычным пластырям и помочь в лечении повреждений кожи, вызванных бактериями и грибками, сообщает Zakon.kz.

Разработка уже показала обнадеживающие результаты в ходе экспериментов на животных. Об этом пишет РИА Новости.

Новый материал был создан исследователями Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно со специалистами Центра физики наноструктур ИТМО. Результаты работы опубликованы в журнале Applied Surface Science.

Разработка представляет собой биосовместимую пленку на основе поливинилового спирта – материала, который уже широко используется в медицине для изготовления хирургических нитей и контактных линз. По словам ученых, пленка способна не только защищать поврежденный участок кожи, но и активно бороться с патогенными микроорганизмами.

Во время испытаний на мышах материал продемонстрировал высокую антибактериальную и противогрибковую активность, а также способность адаптироваться к структуре кожного покрова. При этом исследователи не выявили у животных значительных побочных эффектов.

Как объяснили разработчики, эффективность пленки обеспечивают специальные наноструктурированные добавки на основе меди.

"Антимикробная и противогрибковая активность пленок достигается благодаря включению наноструктурированных добавок (металл-органических каркасов на основе меди HKUST-1), обладающих доказанной эффективностью против распространенных патогенов. Уникальность технологии получения данных материалов связана с подбором оптимального соотношения полимерной матрицы и нанокристаллов HKUST-1, что обеспечивает синергетический эффект и высокую биосовместимость лабораторного образца", – рассказала одна из авторов разработки, научный сотрудник Лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Евгения Почкаева.

По словам исследователей, новый материал эффективно подавляет распространенные бактерии, включая кишечную палочку (Escherichia coli) и сенную палочку (Bacillus subtilis), а также ряд грибков, которые часто используются в научных исследованиях для проверки активности различных веществ.

Разработчики считают, что в перспективе такие материалы могут найти применение в создании современных средств для лечения поверхностных повреждений кожи и профилактики инфекционных осложнений.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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