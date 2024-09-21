Анджелина Джоли рассказала, что делает татуировки вместе с детьми
Фото: Instagram/angelinajolie
Анджелина Джоли рассказала, что делает татуировки вместе с детьми. Это заявление вызвало критику хейтеров звезды, сообщает Zakon.kz.
В новом интервью актриса ответила на вопрос о значении своей последней татуировки и ненароком раскрыла, что у ее младшей дочки Вивьен есть такая же.
"Я набила "Stay Gold" ("Оставайся золотым" – цитата из романа Сьюзен Хинтон "Изгои") с моей дочерью Вив во время нашей работы над "Изгоями" на Бродвее. Это так много значит для нас по отдельности и вместе", – поделилась Энджи.
Кроме 16-летней Вивьен, которая помогала маме на Бродвее, обзавелись татуировками и другие звездные наследники.
"Также у меня есть птица, которую мы делим с некоторыми из моих детей, и это личное для нас", – призналась Анджелина. И хотя имен она не назвала, сыщики из Тиктока уже обнаружили такую же ласточку, как у актрисы, на руке у 18-летней Шайло.
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