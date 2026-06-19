Чем заняться в отпуске, если никуда не едешь

Казахстанцы ищут развлечения на время отпуска. Далеко не все могут куда-либо уехать. У многих возникает вопрос: как отдохнуть в своем городе так, чтобы лето запомнилось. Эксперты уверяют: вариантов предостаточно. Подробнее – в статье Zakon.kz.

Немало казахстанцев проводит отпуск дома по разным причинам: ограниченный бюджет, семейные обстоятельства или отсутствие желания куда-то ехать. Эксперты отмечают: полноценный отдых зависит не столько от смены местонахождения, сколько от образа жизни. Люди устают от привычного ритма и ежедневно повторяющихся действий. Нарушить систему можно и даже нужно.

С чего начать?

"Начинать отдыхать по-настоящему надо с отключения будильника, также следует поставить телефон на беззвучный режим. Еще лучше – выйти из всех рабочих чатов на период отпуска, если позволяет руководство. Не помешает отстраниться от соцсетей и новостных сайтов, куда заходите регулярно. Термин "отпуск" происходит от слова "отпустить", то есть дать себе свободу", – сказала психолог Камилла Сеитова.

Международные исследования показывают, что постоянный поток информации и звуковые уведомления усиливают усталость.

Необязательно полностью отказываться от гаджетов. Достаточно не прикасаться к ним несколько часов в день, а не только когда спите. Освободившееся время можно посвятить чтению бумажных книг, прогулкам и встречам с близкими.

Навестить друзей и родственников

В течение года многие откладывают встречи из-за занятости. А отпуск как раз дает возможность восстановить общение, которое положительно влияет на эмоциональное состояние.

"Совместные посиделки дома, настольные игры и долгие разговоры зачастую оставляют не меньше впечатлений, чем путешествия", – говорит психолог.

Заряжают эмоциями и аттракционы. А тем, кто не любит экстрим, рекомендуется просто прогуляться по парку. Там удастся снова почувствовать себя беззаботным ребенком. Хотя бы на мгновения.

Заняться собой

Свободные дни необходимо использовать для восстановления здоровья. В это понятие входят три основные составляющие: состояние внутренних органов, тела и души. Полный чек-ап позволит узнать, какие системы организма требуют срочного лечения. Разобраться с душевными ранами поможет психотерапевт. Отдельного внимания требует тело.

"Телу тоже надо предоставить отдых. Для начала – посетить салон красоты, постричься, освежить прическу. Девушкам – обновить маникюр, педикюр. Желательно сходить несколько раз на массаж, на SPA-процедуры. Возможно, кому-то нужны сеансы у мануального терапевта, чтобы выправить позвоночник, шею или снять зажимы. Тело отдыхает, когда оно открыто – частично, естественно. К примеру, в босоножках и рубашках больше доступа воздуху. Следовательно, поры насыщаются кислородом, "дышат", а ветерок усиливает это ощущение", – дополнила психолог.

Добавить физкультуры

Поездки на велосипеде, плавание и йога способствуют восстановлению энергии и снижению уровня стресса. Однако надо знать меру. Эксперты советуют не перегружать себя интенсивными тренировками в отпуске. Гораздо полезнее умеренная физнагрузка, правильное питание и качественный сон.

Побыть туристом в привычном городе

Большинство людей годами откладывает посещение музеев, выставок и исторических мест. Отпуск – прекрасный повод посмотреть на знакомый до боли город глазами туриста.

"Можно составить маршрут по районам, где раньше не приходилось бывать, посетить культурные мероприятия, фестивали, мастер-классы, освоить новое хобби или отправиться на пешую экскурсию с гидом. Даже один день в роли туриста помогает получить ощущение путешествия без покупки билетов", – предлагает психолог.

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Снять номер в гостинице

Этот формат отдыха в родном городе появился относительно недавно. Его называют staycation (на английском: stay + vacation). В последние годы он стал популярным во многих странах как альтернатива полноценному путешествию.

На первый взгляд затея кажется странной. Зачем платить за номер в гостинице, когда есть собственная квартира? Но психологи и специалисты по туризму уверены: смена обстановки сама по себе заставляет мозг переключиться с рабочих и бытовых задач на отдых.

"Даже одна ночь в отеле создает ощущение мини-поездки налегке: не нужно собирать чемоданы, покупать билеты и тратить время на дорогу, но при этом появляется чувство новизны, которого часто не хватает во время домашнего отпуска", – считает спикер.

Отправиться в мини-путешествие

Если дальняя поездка не входит в планы, ее легко заменить коротким выездом за пределы города. В Казахстане рядом с каждым населенным пунктом есть природные локации, которые можно посетить за день.

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По данным Бюро национальной статистики РК, в 2025 году казахстанцы совершили 11,77 миллиона турпоездок. Из них 87% пришлись на отдых внутри страны и только 13% – за границу. Львиная доля путешествий – 94% – носила личный характер, а не деловой.

Почему домашний отпуск кажется скучным

Главная проблема отдыха дома заключается в том, что окружающая среда остается прежней. Человек продолжает видеть рабочий стол, одни и те же маршруты и незавершенные дела. Психологи советуют заранее продумать хотя бы несколько активностей, которые выведут из повседневной рутины.