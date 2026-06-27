Миф или правда: могут ли комары переносить личинки

Биолог Дмитрий Сафонов опроверг распространенный миф о том, что комары способны откладывать личинки в организм человека во время укуса. По его словам, строение и жизненный цикл этих насекомых полностью исключают такую возможность, сообщает Zakon.kz.

По информации "Известий", эксперт прокомментировал вирусное видео, в котором девушка утверждала, что после укуса комара в глаз у нее якобы развилась личинка червя. Сафонов пояснил, что самка комара использует кровь человека только для созревания уже сформировавшихся яиц, а откладывает их исключительно в воду. Хоботок насекомого предназначен только для прокалывания кожи и всасывания крови.

По словам биолога, во время укуса в организм может попасть лишь слюна комара. Если же в ране впоследствии обнаруживается личинка, наиболее вероятной причиной является миаз – заражение личинками мух, которые способны откладывать яйца в поврежденные участки кожи.

Сафонов также рекомендовал при любых подозрительных изменениях после укуса промыть место поражения водой с мылом, обработать антисептиком и как можно скорее обратиться к врачу. Специалист подчеркнул, что только медицинский осмотр позволит установить причину и при необходимости назначить лечение.

Ранее сообщалось, что пожилая путешественница умерла после укуса комара.