Миф или правда: могут ли комары переносить личинки
По информации "Известий", эксперт прокомментировал вирусное видео, в котором девушка утверждала, что после укуса комара в глаз у нее якобы развилась личинка червя. Сафонов пояснил, что самка комара использует кровь человека только для созревания уже сформировавшихся яиц, а откладывает их исключительно в воду. Хоботок насекомого предназначен только для прокалывания кожи и всасывания крови.
По словам биолога, во время укуса в организм может попасть лишь слюна комара. Если же в ране впоследствии обнаруживается личинка, наиболее вероятной причиной является миаз – заражение личинками мух, которые способны откладывать яйца в поврежденные участки кожи.
Сафонов также рекомендовал при любых подозрительных изменениях после укуса промыть место поражения водой с мылом, обработать антисептиком и как можно скорее обратиться к врачу. Специалист подчеркнул, что только медицинский осмотр позволит установить причину и при необходимости назначить лечение.
Ранее сообщалось, что пожилая путешественница умерла после укуса комара.