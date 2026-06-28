Пора превратить мысли в действия: гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака

В воскресенье знаки зодиака получат возможность обогатиться – как в плане финансовом, так и в духовном. Что предсказывают звезды каждому из знаков – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня у Овна есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Овна апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельца будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: «надо было сделать иначе» и «сам виноват». Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня в душе у Близнецов проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Близнецы рискуют провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке им следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок сегодня вряд ли получится.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Рака, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня попытки взвалить на Льва любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Лев будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато сегодня у Льва настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня у Девы может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Сегодня Дева не склонна переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне может замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня все мысли и планы Весов будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Весам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодняшний день обещает пройти у Скорпиона достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Скорпиону просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется. Но не сегодня.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня в душе у Стрельца будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же – вряд ли это получится. Если Стрелец не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Сегодня Стрельцу лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня звезды гороскопа будут склонять Козерога бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Козерог и будет находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же он может с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолею будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится – чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно сегодня посоветовать Водолею, – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня в душе у Рыб романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках сегодня ни витали Рыбы, где-то в глубине их мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшимся Рыбам наделать больших глупостей.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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