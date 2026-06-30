Лучший вечерний перекус: эксперт назвал три полезных фрукта

Кардиолог Аурелио Рохас рассказал, какие фрукты лучше есть вечером, чтобы улучшить качество сна. По его словам, правильно подобранный поздний перекус помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови, что способствует более спокойному и продолжительному отдыху, сообщает Zakon.kz.

Специалист в беседе с порталом 20minutos посоветовал сочетать фрукты с кефиром, поскольку он содержит белок, полезные жиры и пробиотики. Такое сочетание, по словам врача, замедляет усвоение сахара, поддерживает здоровье кишечника и может помочь людям, которые часто просыпаются ночью.

Среди наиболее полезных фруктов Рохас назвал киви, богатый витамином С и веществами, участвующими в выработке серотонина, чернику и другие ягоды с высоким содержанием антиоксидантов, а также яблоки с кожурой, содержащие пектин, который улучшает пищеварение и продлевает чувство сытости.

При этом врач советует отказаться от употребления перед сном бананов, винограда, манго и ананаса. По его словам, эти фрукты содержат больше сахара, могут провоцировать скачки инсулина и негативно влиять на качество ночного сна.

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