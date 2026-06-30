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Советы

Лучший вечерний перекус: эксперт назвал три полезных фрукта

советы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 00:17 Фото: magnific.com
Кардиолог Аурелио Рохас рассказал, какие фрукты лучше есть вечером, чтобы улучшить качество сна. По его словам, правильно подобранный поздний перекус помогает избежать резких скачков уровня сахара в крови, что способствует более спокойному и продолжительному отдыху, сообщает Zakon.kz.

Специалист в беседе с порталом 20minutos посоветовал сочетать фрукты с кефиром, поскольку он содержит белок, полезные жиры и пробиотики. Такое сочетание, по словам врача, замедляет усвоение сахара, поддерживает здоровье кишечника и может помочь людям, которые часто просыпаются ночью.

Среди наиболее полезных фруктов Рохас назвал киви, богатый витамином С и веществами, участвующими в выработке серотонина, чернику и другие ягоды с высоким содержанием антиоксидантов, а также яблоки с кожурой, содержащие пектин, который улучшает пищеварение и продлевает чувство сытости.

При этом врач советует отказаться от употребления перед сном бананов, винограда, манго и ананаса. По его словам, эти фрукты содержат больше сахара, могут провоцировать скачки инсулина и негативно влиять на качество ночного сна.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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