Как пережить расставание: простой способ остановить навязчивые мысли

Психолог Сильвия Северино рассказала, как сделать так, чтобы переживания после расставания не затянулись на месяцы. По ее словам, навязчивые мысли о бывшем на первых этапах разрыва – это нормально, однако попытки их подавить часто лишь усиливают внутреннее напряжение, сообщает Zakon.kz.

Специалист в беседе с El Confidencial отмечает, что одной из самых распространенных ошибок становится стремление полностью блокировать любые воспоминания. Вместо этого эффективнее не бороться с мыслями, а признавать их появление, наблюдать за ними без оценки и позволять им постепенно уходить.

По мнению психолога, важно также переключать внимание: физическая активность, прогулки, общение с близкими помогают разорвать цикл навязчивых размышлений и снизить эмоциональную нагрузку.

Кроме того, Северино рекомендует ограничить контакты с триггерами – фотографиями, переписками и социальными сетями, а также фиксировать реальные причины расставания, чтобы избежать идеализации прошлого и сформировать более объективный взгляд на отношения.

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