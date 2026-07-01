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Кого в июле ждут деньги, новые знакомства и перемены, рассказала Тамара Глоба

астрологический прогноз , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 19:13 Фото: pixabay
Известный астролог Тамара Глоба представила прогноз на июль 2026 года для всех знаков зодиака. По ее словам, месяц обещает новые источники дохода, переезды, судьбоносные знакомства, карьерные перемены и удачные возможности для творчества. Zakon.kz узнал, кого это ждет.

Овен

Июль принесет Овнам перемены, новые возможности для творчества и дополнительного заработка. В первой половине месяца на первый план выйдут семья и домашние дела, а затем возрастет рабочая нагрузка. Астролог советует осторожнее вести себя в поездках в начале и конце июля и уделить больше внимания близким.

Телец

Для Тельцов месяц пройдет под эгидой новых знакомств, обучения и путешествий. Возможны переезд, покупка недвижимости, пополнение в семье или важные события в личной жизни. Заработанные деньги лучше направить на долгосрочные цели, а в конце июля – внимательнее относиться к новым знакомым.

Близнецы

Близнецов ждут хорошие заработки, новые деловые связи и поддержка друзей. Благоприятный период наступает для учебы, творчества и домашних проектов. При этом стоит беречь здоровье и соблюдать осторожность в дороге, особенно в первой половине месяца.

Рак

Ракам июль поможет воплотить давние планы и открыть новые возможности для заработка. Во второй половине месяца возрастут шансы на удачные знакомства и поездки. В начале июля рекомендуется внимательно следить за здоровьем и не доверять слухам.

Лев

Для Львов начинается один из самых благоприятных периодов. Уже в первой декаде возможны прибыль, успешные поездки и признание заслуг. Во второй половине месяца откроются перспективы для развития творческих проектов и увеличения доходов, хотя без завистников не обойдется.

Дева

Девам июль принесет возможности для самореализации, отдыха и новых начинаний. Не исключено возвращение людей из прошлого. Идеи, появившиеся в этом месяце, способны принести успех и прибыль, однако в карьере возможны неожиданные перемены.

Весы

Весов ожидают новые знакомства и пересмотр профессиональных планов. Некоторые проекты завершатся, уступив место новым перспективам. Астролог рекомендует быть внимательнее в дальних поездках и чаще прислушиваться к советам надежных друзей.

Скорпион

Скорпионам предстоит пересмотреть планы, связанные с карьерой и поездками. Доходы обещают быть стабильными, но расходы также возрастут. Успех принесут проекты, которые долго откладывались, а поддержку окажут старые друзья и родственники.

Стрелец

Стрельцов ждут крупные финансовые поступления, но и серьезные траты, связанные с семьей или недвижимостью. Возможен непростой выбор между карьерными перспективами и личной жизнью. Вторая половина месяца благоприятна для путешествий и романтических отношений.

Козерог

В работе Козерогов ожидаются серьезные перемены: новые проекты, смена окружения и перспективные деловые знакомства. Удачные возможности могут появиться вдали от дома. Особое внимание стоит уделить финансовым вопросам.

Водолей

Для Водолеев июль станет месяцем профессионального роста и обучения. Работа принесет хорошие результаты, а новые знакомства помогут в развитии карьеры. Значимые события могут быть связаны с детьми, переездом и личной жизнью.

Рыбы

У Рыб возможны переезд или перемены, связанные с жильем. Благоприятный период наступает для творчества, работы и финансовых проектов. В конце месяца новые знакомства и предложения способны открыть перспективы для карьерного роста и увеличения доходов.

Ранее астрологи составили рекомендации и прогноз для каждого знака зодиака на период 2026 года Ретроградного Меркурия.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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