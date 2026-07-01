#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

"Не ждите, что пройдет": когда летом нужно срочно вызывать скорую

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 19:59 Фото: akorda.kz
Даже легкая слабость может быть опасной летом. Кардиолог объяснила, когда в жаркое время года нужно срочно вызывать скорую помощь, сообщает Zakon.kz.

Высокая температура воздуха создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому даже на первый взгляд незначительное ухудшение самочувствия в жару нельзя оставлять без внимания. Об этом предупредила главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер.

Специалист отметила в интервью "Радио 1", что при внезапной слабости, головокружении или предобморочном состоянии следует незамедлительно вызвать скорую помощь.

"Такие симптомы могут указывать на опасные нарушения в работе организма", – считает кардиолог.

Врач подчеркнула, что лучше перестраховаться и обратиться за медицинской помощью, чем упустить развитие инфаркта или инсульта.

Кроме того, специалист предостерегла от самостоятельного изменения схемы лечения.

Если привычные лекарства стали действовать иначе или кажутся менее эффективными, не стоит увеличивать или уменьшать дозировку без консультации со специалистом. В жаркую погоду подобные решения могут привести к серьезным последствиям и представлять угрозу для жизни.

Ранее стало известно, какими последствиями чревато долгое нахождение на солнцепеке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
отдых, путешествия
11:21, 18 июня 2026
Охота за билетами: что делать, если летом места на нужный рейс или поезд уже распроданы
банкнота номиналом 500 тенге из новой серии &quot;Сакский стиль&quot;
18:04, 25 декабря 2025
500 тенге нового образца: нужно ли срочно менять старые купюры
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
19:15, 03 февраля 2026
"Не ждите!": кардиолог объяснила, когда изжога опасна для сердца
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: qfl.kz
21:10, Сегодня
Марат Еслямов возглавит павлодарский "Иртыш"
Фото: ФК &quot;Тобол&quot;
20:52, Сегодня
"Иртыш" официально объявил об уходе Нурбола Жумаскалиева
Фото: WTA
20:36, Сегодня
"Это была настоящая битва": Арина Соболенко - о матче второго круга "Уимблдона-2026"
Фото: ХК &quot;Херши Бэрс&quot;
20:02, Сегодня
"Барыс" заключил контракт с канадским нападающим Гарреттом Пилоном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: