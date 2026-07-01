"Не ждите, что пройдет": когда летом нужно срочно вызывать скорую

Даже легкая слабость может быть опасной летом. Кардиолог объяснила, когда в жаркое время года нужно срочно вызывать скорую помощь, сообщает Zakon.kz.

Высокая температура воздуха создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, поэтому даже на первый взгляд незначительное ухудшение самочувствия в жару нельзя оставлять без внимания. Об этом предупредила главный внештатный кардиолог Московской области Мария Глезер.

Специалист отметила в интервью "Радио 1", что при внезапной слабости, головокружении или предобморочном состоянии следует незамедлительно вызвать скорую помощь.

"Такие симптомы могут указывать на опасные нарушения в работе организма", – считает кардиолог.

Врач подчеркнула, что лучше перестраховаться и обратиться за медицинской помощью, чем упустить развитие инфаркта или инсульта.

Кроме того, специалист предостерегла от самостоятельного изменения схемы лечения.

Если привычные лекарства стали действовать иначе или кажутся менее эффективными, не стоит увеличивать или уменьшать дозировку без консультации со специалистом. В жаркую погоду подобные решения могут привести к серьезным последствиям и представлять угрозу для жизни.

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