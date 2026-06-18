Охота за билетами: что делать, если летом места на нужный рейс или поезд уже распроданы

Лето – время отпусков, школьных каникул и путешествий. В этот период билеты на популярные направления разбирают особенно быстро, а иногда их уже нет в наличии. Как поступить, если поездка нужна срочно, а свободных мест почти не осталось, выяснял Zakon.kz.

Почему летом найти билеты сложнее

С наступлением лета казахстанцы традиционно отправляются в отпуска, едут к родственникам, на отдых к водоемам, таким как Капшагайское водохранилище, озеро Алаколь, побережье Каспийского моря, в Балхаш, Боровое и Туркестан. В результате спрос на билеты резко возрастает как на железнодорожном, так и на авиационном транспорте.

По данным АО "Пассажирские перевозки", только в летний сезон 2026 года в планах перевезти более 4,2 миллиона пассажиров. Для удовлетворения повышенного спроса перевозчик назначил дополнительные маршруты и поезда, однако на некоторых направлениях дефицит мест все равно остается ощутимым. Особенно востребованным традиционно остается побережье Алаколя, куда летом планируется перевезти около 320 тыс. пассажиров.

Впрочем, эксперты уверяют: даже если нужного билета сейчас нет в продаже, это еще не означает, что поездка сорвана.

Правда ли, что есть дни, когда билеты дешевле

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Среди путешественников давно существует мнение, что покупать авиабилеты лучше в определенные дни недели. Одни уверены, что самые выгодные предложения появляются со вторника на среду, другие советуют искать билеты в середине недели.

Как пояснили в авиакомпании SCAT, универсального дня, когда билеты всегда стоят дешевле, не существует. Стоимость формируется исходя из спроса на конкретное направление, даты вылета, сезона и загрузки рейса. Однако в периоды меньшего спроса вероятность найти более доступные тарифы действительно выше.

Похожего мнения придерживаются и в FlyArystan. Там отмечают, что вторник, среда и четверг часто оказываются менее востребованными днями для перелетов, тогда как пятница, выходные и праздничные даты традиционно пользуются повышенным спросом.

В Air Astana также признают, что на внутренних рейсах с пятницы по воскресенье стоимость билетов нередко оказывается выше. Это связано с тем, что многие пассажиры летают между регионами страны на выходные, семейные мероприятия и торжества. Соответственно, в период со вторника по четверг чаще можно встретить более доступные тарифы.

При этом все перевозчики сходятся в одном: гораздо большее значение имеет не день покупки, а то, насколько заранее пассажир начал планировать поездку.

Когда лучше покупать билеты

Здесь все очевидно – чем раньше пассажир начинает поиск, тем больше шансов приобрести билет по выгодной цене и выбрать удобное место.

В SCAT рекомендуют приобретать билеты на летний период ориентировочно за два-пять месяцев до предполагаемой даты вылета. По словам представителей авиакомпании, наиболее доступные тарифы обычно раскупаются первыми.

В FlyArystan советуют бронировать билеты на внутренние рейсы за один-три месяца, а на международные направления – за два-шесть месяцев. При этом продажи на многие рейсы открываются за 10-12 месяцев до вылета. Именно в этот период пассажиры могут получить доступ к самым низким тарифам.

Для железнодорожных перевозок действуют свои правила. В КТЖ напоминают, что продажа билетов на пассажирские поезда открывается за 45 суток до отправления, а на пригородные – за 10 суток. Поэтому тем, кто планирует поездку на популярные летние курорты, стоит заранее узнать дату открытия продаж и не откладывать покупку.

Имеет ли значение время суток

Еще один распространенный миф связан с покупкой билетов ночью. Многие путешественники считают, что именно в ночные часы можно найти самые выгодные предложения. Однако перевозчики такую теорию не подтверждают.

В SCAT поясняют, что специального времени суток для покупки авиабилетов не существует. Стоимость может меняться в течение дня, но происходит это из-за изменения спроса и количества доступных мест, а не из-за времени на часах.

Аналогичной позиции придерживаются в FlyArystan и Air Astana. По словам представителей компаний, решающую роль играют загрузка рейса, сезонность и популярность направления, а не время покупки.

Что делать, если билетов уже нет

Пожалуй, именно этот вопрос больше всего волнует пассажиров в разгар отпускного сезона. Эксперты советуют не паниковать и использовать сразу несколько возможностей поиска.

Прежде всего стоит регулярно проверять наличие мест. Как поясняют перевозчики, возвраты билетов происходят постоянно, а освободившиеся места вновь поступают в продажу.

В SCAT отмечают, что возвращенные билеты становятся доступны для покупки сразу после оформления возврата. Поэтому пассажирам, которым необходимо срочно выехать, рекомендуется периодически проверять наличие мест на нужном направлении.

В FlyArystan также подчеркивают, что возвраты происходят вплоть до даты вылета. Особенно внимательно отслеживать наличие билетов стоит за несколько недель и за несколько дней до рейса, когда многие пассажиры корректируют свои планы.

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Еще одним решением может стать изменение даты поездки. По словам представителей авиакомпаний, даже перенос вылета на один-два дня нередко открывает доступ к большему количеству вариантов и позволяет существенно сэкономить.

Кроме того, специалисты рекомендуют рассматривать альтернативные маршруты и соседние аэропорты. Например, турист может прилететь не в конечный пункт назначения, а в ближайший город и продолжить путь наземным транспортом. В нацавиакомпании привели в пример маршрут через Абу-Даби для тех, кто направляется в Дубай.

Как работает лист ожидания на поезда

Для пассажиров железнодорожного транспорта существует дополнительная возможность получить билет даже при отсутствии свободных мест.

В КТЖ напоминают о сервисе "Лист ожидания", который позволяет оформить электронную заявку на поезд, если билеты уже раскуплены. Если кто-то из пассажиров отказывается от поездки и возвращает билет, освободившееся место может быть предложено человеку, который находится в очереди. К нему приходит уведомление о появившейся возможности для пассажира. Ожидающему остается только выкупить билет в установленный срок.

Этой возможностью с начала 2026 года могли воспользоваться свыше 84 тыс. человек, когда места по каким-то не зависящим от людей причинам освобождались. Благодаря этому более 28 тыс. казахстанцев приобрели нужные билеты на поезд.

Ошибки, которые чаще всего совершают пассажиры

Как показывает практика, многие проблемы с поиском билетов люди создают себе сами.

Самой распространенной ошибкой перевозчики называют откладывание покупки до последнего момента. В высокий сезон ожидание редко приводит к снижению цены. Наоборот, по мере роста спроса и сокращения количества свободных мест стоимость билетов обычно увеличивается.

Еще одна ошибка – поиск вариантов только на одну конкретную дату. Если поездка допускает хотя бы небольшую гибкость, стоит проверить соседние дни. Нередко разница всего в сутки позволяет найти свободные места и существенно снизить расходы.

Также пассажиры часто не отслеживают возвраты, не подписываются на уведомления авиакомпаний, не следят за акциями и специальными предложениями, а иногда игнорируют варианты с пересадками, которые могут оказаться единственным способом добраться до пункта назначения в пик сезона.

Семь правил охоты за билетами летом

В заключение можно резюмировать: чтобы не остаться без поездки в самый неподходящий момент, стоит придерживаться нескольких простых правил:

планировать путешествие заранее;

отслеживать даты открытия продаж;

проверять соседние даты выезда и вылета;

регулярно мониторить возвраты билетов;

рассматривать маршруты с пересадками;

использовать листы ожидания и уведомления;

следить за акциями и специальными предложениями перевозчиков.

Поэтому отчаиваться не стоит, даже если на первый взгляд кажется, что поездка может сорваться. Как отмечают представители транспортных компаний, высокий сезон действительно требует большей подготовки, однако даже при внезапной необходимости выехать из города шансы найти билет остаются. Главное – не ограничиваться одним вариантом, быть гибким при выборе даты и маршрута, а также использовать все доступные сервисы поиска и уведомлений.