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Советы

Еда против жары: чем безопасно перекусить во время летнего отдыха на природе

Отдых на природе, еда, продукты, советы, лето, жара , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:55 Фото: pixabay
Совершенно не важно, каков именно ваш план, – барбекю на пляже или тихий пикник в парке. Важно, что в битву с вашим провиантом, а впоследствии и желудком вступит удушающий летний зной. Zakon.kz расскажет, что именно класть в корзинку со съестным так, чтобы не отравиться.

Мясные продукты

Давайте сразу обозначим, никто ничего не имеет против шашлыков и жаренных над костром сосисок.

Но есть нюанс – мясо должно быть замаринованным до выезда, а сосискам желательно быть копчеными. Подойдут также вяленые и консервированные мясные продукты.

Пикник, советы, отдых , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:55

Фото: pixabay

А вот от вареных колбас, котлет и паштетов домашнего приготовления лучше отказаться.

Сыры

Представители твердых и полутвердых сортов, таких как, к примеру, пармезан, гауда, чеддер, прекрасно "переживут" несколько часов на природе.

Пикник, советы, отдых , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:55

Фото: pixabay

Мягкие и плавленые сыры – менее удачный выбор для пикника.

Выпечка

Здесь выбор ограничен лишь вашим бюджетом и фантазией. Сгодится почти все – от хрустящего багета до сладкой "соломки".

Пикник, советы, отдых , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:55

Фото: pixabay

Овощи

Самыми "стойкими" считаются огурцы, помидоры, болгарский перец, редис, морковь, сельдерей и зеленый лук. Листья салата тоже согласны потягаться с жарой, но на своих условиях: в контейнере с бумажным полотенцем.

Пикник, советы, отдых , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:55

Фото: pixabay

Впрочем, все вышеперечисленное лучше не резать заранее. В целом виде овощи сохранятся дольше.

Фрукты и ягоды

"Живучие" – яблоки, груши, апельсины, виноград и сливы.

Пикник, советы, отдых , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:55

Фото: pixabay

Клубника, малина и ежевика, напротив, настолько "капризны", что, скорее всего, заставят вас понервничать.

Напитки

Обычная чистая вода должна быть при себе обязательно! Помимо нее, можно захватить морс, лимонад или холодный чай.

Пикник, советы, отдых , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 08:55

Фото: pixabay

Совет. Заморозьте пару бутылок воды. Они и температуру в сумке удержат, и прохладным питьем после оттаивания послужат.

Главные "враги" летнего отдыха

Что точно следует оставить дома, так это салаты с майонезом или сметаной, кремовые десерты, сырые морепродукты (суши и роллы – сюда же), молочные коктейли и творог.

Рекомендации отдыхающим

И напоследок. Во-первых, неплохо бы обзавестись термосумкой, которая справится с сохранностью вкусностей куда эффективнее своей обыкновенной "товарки".

Во-вторых, держите продукты, даже не скоропортящиеся, в тени и относительной прохладе. Уж точно не под прямыми солнечными лучами.

В-третьих, старайтесь резать сырую и готовую еду разными ножами.

И конечно, без жалости выбрасывайте блюдо, если оно вызвало хоть малейшие подозрения. Желудок дороже.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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