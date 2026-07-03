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Советы

Как помочь, если человек подавился шашлыком

как помочь, если человек подавился шашлыком, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 10:22 Фото: magnific.com
Фельдшер скорой и неотложной помощи Владлена Березовская рассказала, как правильно действовать в случае, если съеденный наспех шашлык перекроет дыхательные пути, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что, если пострадавший кашляет и может дышать, не стоит хлопать его по спине или пытаться напоить водой. Вместо этого нужно наклонить человека вперед и дать ему возможность самостоятельно откашляться. Если же дыхание отсутствует, человек не может говорить или кашлять, необходимо сразу вызвать скорую помощь и начать оказывать первую помощь.

Специалист рекомендует сначала нанести пять ударов ладонью между лопатками. Если это не помогло, следует выполнить прием Геймлиха – серию резких толчков в область живота, которые помогают вытолкнуть инородное тело из дыхательных путей. При потере сознания необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации до приезда медиков.

Березовская также отметила, что даже после успешного извлечения куска мяса при появлении крови в слюне, свистящего дыхания или после потери сознания следует обратиться к врачу. Чтобы избежать подобных ситуаций, она советует есть шашлык медленно, нарезать мясо небольшими кусочками и не разговаривать во время еды.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, чем безопасно перекусить во время летнего отдыха на природе.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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