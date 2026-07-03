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Советы

Идеальный завтрак и четыре основы здоровья: советы эксперта

Идеальный завтрак и четыре основы здоровья: советы эксперта, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 10:57 Фото: magnific.com
Вопрос необходимости завтрака остается спорным на фоне популярности интервального голодания, однако специалисты отмечают, что важнее не сам факт приема пищи, а ее качество и соответствие индивидуальным потребностям организма, сообщает Zakon.kz.

Тренер по женскому фитнесу Крис Диас в интервью ABC подчеркнула, что питание должно подстраиваться под образ жизни и цели человека. По ее словам, интервальное голодание может быть рабочим инструментом, но не является универсальным решением для всех.

Эксперт также отметила, что при выборе завтрака важно отдавать предпочтение питательным продуктам. В качестве примера она привела тосты из цельнозернового хлеба с авокадо и яйцами, которые обеспечивают организм белками, полезными жирами и устойчивой энергией.

Отдельное внимание Диас уделила роли гидратации, назвав ее одним из ключевых факторов здоровья наряду с питанием, физической активностью и сном. По ее словам, важно не столько строгое соблюдение нормы воды, сколько формирование постоянной привычки поддерживать водный баланс, особенно в жаркий период.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, как помочь, если человек подавился шашлыком.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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