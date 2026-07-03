Что посмотреть: пять свежих триллеров-головоломок с закрученным сюжетом

Режиссер Дэвид Финчер является эталоном триллеров с непредсказуемой развязкой, но последние годы подарили зрителям кинокартины, которые играют на человеческих чувствах не хуже, сообщает Zakon.kz.

Портал Канобу собрал пять свежих лент, где сюжет петляет так, что предугадать финал почти невозможно.

"Диспетчер" (Relay)

"Диспетчер" Дэвида Маккензи – хичкоковский по духу триллер о человеке, который зарабатывает на посредничестве между корпорациями и осведомителями, готовыми их разоблачить. Когда его новая клиентка оказывается под прицелом, герой Риз Ахмед нарушает собственные правила безопасности, и сюжет превращается в напряженную игру в кошки-мышки с многослойной интригой.

"Дроп" (Drop)

Хоррор-триллер Кристофера Лэндона "Дроп" превращает обычное первое свидание в психологическую осаду: героиня Вайолет Гейтс начинает получать анонимные угрожающие сообщения прямо во время ужина в ресторане.

"Черный чемодан – двойная игра" (Black Bag)

Фильм Стивена Содерберга – практически ремейк "Шпион, выйди вон!" для поколения стримингов, где супруги-разведчики Джордж и Кэтрин Вудхаус оказываются по разные стороны расследования утечки секретного оружия.

"Достать ножи: Воскрешение покойника" (Wake Up Dead Man)

Третье дело Бенуа Блана в популярно детективной серии Райана Джонсона строится вокруг убийства священника внутри запертой кабины – классической загадки "невозможного преступления", которую герой сам называет неразрешимой. Фильм полон твистов : подозрение постоянно перекидывается с одного персонажа на другого.

"Наследник" (How to Make a Killing)

В этом ироничном триллере герой Глена Пауэлла Бекет Редфеллоу, отвергнутый богатой семьей в детстве, решает устранить родственников, стоящих между ним и наследством в 28 млрд долларов, и рассказывает эту историю из тюремной камеры за 4 часа до казни.

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