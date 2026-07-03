Что посмотреть: пять свежих триллеров-головоломок с закрученным сюжетом
Портал Канобу собрал пять свежих лент, где сюжет петляет так, что предугадать финал почти невозможно.
"Диспетчер" (Relay)
"Диспетчер" Дэвида Маккензи – хичкоковский по духу триллер о человеке, который зарабатывает на посредничестве между корпорациями и осведомителями, готовыми их разоблачить. Когда его новая клиентка оказывается под прицелом, герой Риз Ахмед нарушает собственные правила безопасности, и сюжет превращается в напряженную игру в кошки-мышки с многослойной интригой.
"Дроп" (Drop)
Хоррор-триллер Кристофера Лэндона "Дроп" превращает обычное первое свидание в психологическую осаду: героиня Вайолет Гейтс начинает получать анонимные угрожающие сообщения прямо во время ужина в ресторане.
"Черный чемодан – двойная игра" (Black Bag)
Фильм Стивена Содерберга – практически ремейк "Шпион, выйди вон!" для поколения стримингов, где супруги-разведчики Джордж и Кэтрин Вудхаус оказываются по разные стороны расследования утечки секретного оружия.
"Достать ножи: Воскрешение покойника" (Wake Up Dead Man)
Третье дело Бенуа Блана в популярно детективной серии Райана Джонсона строится вокруг убийства священника внутри запертой кабины – классической загадки "невозможного преступления", которую герой сам называет неразрешимой. Фильм полон твистов: подозрение постоянно перекидывается с одного персонажа на другого.
"Наследник" (How to Make a Killing)
В этом ироничном триллере герой Глена Пауэлла Бекет Редфеллоу, отвергнутый богатой семьей в детстве, решает устранить родственников, стоящих между ним и наследством в 28 млрд долларов, и рассказывает эту историю из тюремной камеры за 4 часа до казни.
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