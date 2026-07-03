Для кого особенно опасны популярные детокс-капельницы

Гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что детокс-капельницы не приносят пользы здоровым людям и в ряде случаев могут быть опасны, сообщает Zakon.kz.

Врач рассказал "Ленте.ру", что главная проблема подобных процедур заключается в отсутствии реальной медицинской необходимости. Организм человека самостоятельно очищается с помощью печени и почек, которые работают непрерывно. В случае их отказа пациенту требуется не "детокс", а экстренная медицинская помощь.

Врач отметил, что детокс-программы часто сопровождаются маркетинговыми обещаниями, при этом не давая реального оздоровительного эффекта. Особенно опасны схемы, где капельницы сочетаются с голоданием или жесткими диетами, включая соковые марафоны.

Симаков предупредил, что снижение веса после таких программ чаще связано с потерей жидкости, а не жировой ткани, а при длительных ограничениях возможна утрата мышечной массы.

По его словам, такие методы особенно рискованны для пожилых людей и категорически противопоказаны детям, которым необходимо полноценное поступление питательных веществ.

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