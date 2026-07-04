Как выбрать вкусную и безопасную черешню

Специалисты рассказали, как отличить хорошую ягодку от той, которой вы можете отравиться, сообщает Zakon.kz.

Так, покупать черешню рекомендуют только в проверенных местах, где проводится контроль качества продукции. От приобретения ягод на стихийных рынках и с рук лучше отказаться.

"У качественной черешни кожица должна быть чистой, гладкой и блестящей, без трещин и вмятин. Хорошие ягоды – плотные и упругие, а плодоножка у свежей черешни остается зеленой и эластичной. Вкус зависит от сорта: светлые ягоды обычно более нежные и кисло-сладкие, а темные отличаются насыщенным сладким вкусом", – пишет ЮВТ.

Вместе с тем черешню необходимо тщательно промыть холодной проточной водой, чтобы избавиться от пыли, химикатов и микроорганизмов на поверхности. Также нелишним будет перебрать сладость и выбросить поврежденные плоды.

Чрезмерное употребление продукта может вызвать расстройство пищеварения.

Вопрос необходимости завтрака остается спорным на фоне популярности интервального голодания, однако специалисты отмечают, что важнее не сам факт приема пищи, а ее качество и соответствие индивидуальным потребностям организма. Какой еде отдавать предпочтение, рассказали здесь.