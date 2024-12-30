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Советы

Как выбрать правильный корм для кошки: советы ветеринара

Как выбрать правильный корм для кошки: советы ветеринара, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 00:37 Фото: pixabay
Правильное питание – залог здоровья кошки. Современные корма предлагают огромный выбор, но как не запутаться и выбрать лучшее, рассказала ветеринар-гастроэнтеролог Александра Медведева, сообщает Zakon.kz.

Для Рамблер она отметила, что рацион животного должен быть сбалансированным по всем важным составляющим – белкам, жирам, углеводам, макро- и микроэлементам, витаминам – и полностью обеспечивать физиологические потребности организма. Корм, отвечающий этим требованиям, называют полнорационным.

Основы рациона кошки

Кошки остаются хищниками, поэтому их питание должно быть сбалансированным и включать:

  • белки и жиры – мясо должно занимать первое место в составе корма. Белка в рационе требуется 25-30%, жира – не менее 9%;
  • растительные компоненты – небольшое количество клетчатки полезно для пищеварения;
  • таурин – важный компонент, который кошка получает из субпродуктов.

Самостоятельно составить сбалансированный рацион возможно, но это требует знаний и времени. Промышленные корма удобнее и гарантируют правильный состав.

Виды кормов

  • Сухой корм: удобно использовать как основной рацион. Однако, если кошка мало пьет, добавляйте влажный корм для поддержания водного баланса.
  • Влажный корм: содержит все необходимые компоненты, а также обеспечивает дополнительную влагу.
  • Консервы: в основном состоят из мяса и субпродуктов, подходят как дополнение к основному питанию.

При совмещении сухого и влажного кормов выбирайте продукты одного производителя, чтобы избежать нарушения баланса.

Как выбрать качественный корм

  • Состав: мясо или рыба должны быть на первом месте.
  • Класс: отдавайте предпочтение кормам премиум и суперпремиум-классов.
  • Безопасность: избегайте красителей и усилителей вкуса.
  • Возрастные особенности: котятам, взрослым и пожилым кошкам нужны разные рационы.

Рекомендации по кормлению

  • Сухой корм: доступен кошке в течение всего дня, так как она ест небольшими порциями до 20 раз в сутки.
  • Влажный корм: делите суточную норму на 6-8 порций.
  • Угощения: кусочек курицы или рыбы допустим, но не чаще раза в неделю, чтобы не нарушить баланс питания.

Правильный выбор корма и соблюдение рекомендаций помогут вашей кошке оставаться здоровой и энергичной.

А о том, что может обидеть кошку и как это проявится, можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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