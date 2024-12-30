Как выбрать правильный корм для кошки: советы ветеринара
Для Рамблер она отметила, что рацион животного должен быть сбалансированным по всем важным составляющим – белкам, жирам, углеводам, макро- и микроэлементам, витаминам – и полностью обеспечивать физиологические потребности организма. Корм, отвечающий этим требованиям, называют полнорационным.
Основы рациона кошки
Кошки остаются хищниками, поэтому их питание должно быть сбалансированным и включать:
- белки и жиры – мясо должно занимать первое место в составе корма. Белка в рационе требуется 25-30%, жира – не менее 9%;
- растительные компоненты – небольшое количество клетчатки полезно для пищеварения;
- таурин – важный компонент, который кошка получает из субпродуктов.
Самостоятельно составить сбалансированный рацион возможно, но это требует знаний и времени. Промышленные корма удобнее и гарантируют правильный состав.
Виды кормов
- Сухой корм: удобно использовать как основной рацион. Однако, если кошка мало пьет, добавляйте влажный корм для поддержания водного баланса.
- Влажный корм: содержит все необходимые компоненты, а также обеспечивает дополнительную влагу.
- Консервы: в основном состоят из мяса и субпродуктов, подходят как дополнение к основному питанию.
При совмещении сухого и влажного кормов выбирайте продукты одного производителя, чтобы избежать нарушения баланса.
Как выбрать качественный корм
- Состав: мясо или рыба должны быть на первом месте.
- Класс: отдавайте предпочтение кормам премиум и суперпремиум-классов.
- Безопасность: избегайте красителей и усилителей вкуса.
- Возрастные особенности: котятам, взрослым и пожилым кошкам нужны разные рационы.
Рекомендации по кормлению
- Сухой корм: доступен кошке в течение всего дня, так как она ест небольшими порциями до 20 раз в сутки.
- Влажный корм: делите суточную норму на 6-8 порций.
- Угощения: кусочек курицы или рыбы допустим, но не чаще раза в неделю, чтобы не нарушить баланс питания.
Правильный выбор корма и соблюдение рекомендаций помогут вашей кошке оставаться здоровой и энергичной.
А о том, что может обидеть кошку и как это проявится, можно узнать здесь.