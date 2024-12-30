Как выбрать правильный корм для кошки: советы ветеринара

Правильное питание – залог здоровья кошки. Современные корма предлагают огромный выбор, но как не запутаться и выбрать лучшее, рассказала ветеринар-гастроэнтеролог Александра Медведева, сообщает Zakon.kz.

Для Рамблер она отметила, что рацион животного должен быть сбалансированным по всем важным составляющим – белкам, жирам, углеводам, макро- и микроэлементам, витаминам – и полностью обеспечивать физиологические потребности организма. Корм, отвечающий этим требованиям, называют полнорационным.

Основы рациона кошки



Кошки остаются хищниками, поэтому их питание должно быть сбалансированным и включать:

белки и жиры – мясо должно занимать первое место в составе корма. Белка в рационе требуется 25-30%, жира – не менее 9%;

растительные компоненты – небольшое количество клетчатки полезно для пищеварения;

таурин – важный компонент, который кошка получает из субпродуктов.

Самостоятельно составить сбалансированный рацион возможно, но это требует знаний и времени. Промышленные корма удобнее и гарантируют правильный состав.

Виды кормов

Сухой корм: удобно использовать как основной рацион. Однако, если кошка мало пьет, добавляйте влажный корм для поддержания водного баланса.

Влажный корм: содержит все необходимые компоненты, а также обеспечивает дополнительную влагу.

Консервы: в основном состоят из мяса и субпродуктов, подходят как дополнение к основному питанию.



При совмещении сухого и влажного кормов выбирайте продукты одного производителя, чтобы избежать нарушения баланса.

Как выбрать качественный корм

Состав: мясо или рыба должны быть на первом месте.

Класс: отдавайте предпочтение кормам премиум и суперпремиум-классов.

Безопасность: избегайте красителей и усилителей вкуса.

Возрастные особенности: котятам, взрослым и пожилым кошкам нужны разные рационы.

Рекомендации по кормлению

Сухой корм: доступен кошке в течение всего дня, так как она ест небольшими порциями до 20 раз в сутки.

Влажный корм: делите суточную норму на 6-8 порций.

Угощения: кусочек курицы или рыбы допустим, но не чаще раза в неделю, чтобы не нарушить баланс питания.



Правильный выбор корма и соблюдение рекомендаций помогут вашей кошке оставаться здоровой и энергичной.

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