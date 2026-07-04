Тихий убийца в вашей тарелке: какой популярный продукт провоцирует рак

Питание – один из ключевых факторов риска развития онкологических заболеваний, который человек способен корректировать самостоятельно. Врач-онколог и радиолог Иржи Кубеш перечислил опасные пищевые привычки, способствующие появлению злокачественных опухолей, передает Zakon.kz.

Онколог изданию Daily Mirror отметил, что на риск онкологических заболеваний влияют многие факторы, часть из которых изменить невозможно.

Однако один из них – питание – поддается коррекции. Врач отметил, что в первую очередь снизить вероятность злокачественных образований помогает отказ от алкоголя.

По словам Кубеша, спиртное повреждает клетки, препятствует их нормальному восстановлению, может нарушать гормональный баланс и вызывать частое деление клеток, что создает риск появления в них мутаций.

"Неизвестно, на каком этапе повышается риск, но мы знаем, что чем больше алкоголя вы пьете, тем выше риск", – заявил врач.

Еще одним продуктом, увеличивающим риск рака, онколог назвал переработанное мясо. Кубеш уточнил, что злоупотребление им обычно связывают с раком кишечника.

По мнению врача, чтобы защитить себя, необязательно полностью отказываться от копченого или вяленого мяса. Достаточно снизить его потребление и в целом придерживаться сбалансированного питания.

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