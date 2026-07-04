Тихий убийца в вашей тарелке: какой популярный продукт провоцирует рак
Онколог изданию Daily Mirror отметил, что на риск онкологических заболеваний влияют многие факторы, часть из которых изменить невозможно.
Однако один из них – питание – поддается коррекции. Врач отметил, что в первую очередь снизить вероятность злокачественных образований помогает отказ от алкоголя.
По словам Кубеша, спиртное повреждает клетки, препятствует их нормальному восстановлению, может нарушать гормональный баланс и вызывать частое деление клеток, что создает риск появления в них мутаций.
"Неизвестно, на каком этапе повышается риск, но мы знаем, что чем больше алкоголя вы пьете, тем выше риск", – заявил врач.
Еще одним продуктом, увеличивающим риск рака, онколог назвал переработанное мясо. Кубеш уточнил, что злоупотребление им обычно связывают с раком кишечника.
По мнению врача, чтобы защитить себя, необязательно полностью отказываться от копченого или вяленого мяса. Достаточно снизить его потребление и в целом придерживаться сбалансированного питания.
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Ранее сообщалось, что длительное сидение без перерывов значительно увеличивает риск смерти от рака.