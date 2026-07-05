Астрологи раскрыли, какие превратности судьбы настигнут все знаки зодиака на грядущей неделе

С 6 по 12 июля 2026 года жизнь каждого знака зодиака значительно улучшится. На этой неделе произойдет мощный энергетический сдвиг, так как Венера, планета любви, в четверг войдет в знак Девы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в начале недели Луна в Овне помогает нам выражать себя с большей уверенностью. Затем Луна в Тельце поможет в вопросах любви, особенно с учетом вхождения Венеры в Деву. Луна в Близнецах приносит некоторые сюрпризы и позволяет нам мечтать о большем, поскольку она встречается с Марсом и Ураном в том же знаке.

Овен

На этой неделе вы с головой погружаетесь в новые начинания. Хотя Сатурн замедляет вас, Юпитер и Луна в Овне подталкивают к действиям. Венера сейчас находится в Деве, что делает ваши отношения с коллегами гораздо приятнее. Проанализируйте свой график и определите, где его нужно скорректировать. Возможно, вы пытаетесь делать слишком много дел одновременно.

Телец

На этой неделе вы будете предаваться воспоминаниям о прошлых романтических отношениях. Венера в Деве поможет вам разобраться в вещах, которые раньше вызывали у вас затруднения. Также есть возможности для роста и самосовершенствования, ведь Юпитер в Льве станет для вас новым учителем. Если вы одиноки, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы глубже разобраться в том, чего вы ищете в партнере на будущее. Если же вы состоите в отношениях, ваша связь с партнером может сейчас казаться крепче.

Близнецы

Для вас тема этой недели – обретение стабильности и опоры. Сейчас, когда Венера находится в Деве, планирование наперед возможно и даже рекомендуется. В период ретроградного Меркурия вы можете получить ценные знания, если замедлите темп и не будете спешить. Не спешите, потому что легко допустить ошибки.

Рак

На этой неделе уделите первостепенное внимание близким дружеским отношениям, ведь они вдохновляют и утешают вас. Сейчас, когда Юпитер находится в новом знаке, вы узнаете, кто ваши настоящие друзья, а к кому у вас нет терпения. Если вы потеряли из виду свои цели, эта неделя станет для вас источником мотивации двигаться вперед.

Лев

В начале недели Юпитер в твоем знаке образует аспект с Луной в Овне, и это похоже на прилив адреналина. Луна в Тельце делает вас центром внимания, позволяя окружающим увидеть, почему вы заслуживаете носить корону и занимать свой трон. Подавайте пример и избегайте ненужных драматических ситуаций.

Дева

Венера сейчас находится в вашем знаке, что в ближайшие несколько недель многое расскажет вам о любви к себе. Когда Венера соединяется с Луной в Тельце, вы наконец-то сможете заставить замолчать своего внутреннего критика. Вы полны энтузиазма планировать свое следующее приключение, но лучше подождать, пока Меркурий не перейдет в прямое движение.

Весы

Луна в Овне в начале недели многому научит вас в плане установления границ и допуска в свой ближний круг только тех людей, которым вы доверяете. Вы учитесь высказывать свое мнение и быть более независимыми. Когда Луна находится в Тельце, уроки прошлого напомнят о тех отношениях, которые вы притягиваете. В этом месяце, с Юпитером в Льве, вы развиваетесь и становитесь более уверенными в себе.

Скорпион

В период ретроградного Меркурия старая любовная история пытается вновь заявить о себе. Тем не менее, энергия этой недели направлена на укрепление отношений с самим собой. Луна в Тельце – это период, когда дружба приносит больше оптимизма и радости. Меркурий позволяет восстановить связи с прошлым и укрепить существующие.

Стрелец

Юпитер, ваша правящая планета, сейчас находится в знаке Льва, привнося на этой неделе яркую атмосферу. Возможно, возникнет соблазн вернуться к старым проектам, но убедитесь, что вы готовы принять этот вызов. Поскольку Уран находится в аспекте с Луной в Близнецах, у вас также появляется желание начать новые дела.

Козерог

Сейчас Меркурий находится в ретроградном движении, что мотивирует вас совершенствовать свои навыки в течение следующих нескольких недель. Поставьте перед собой задачу улучшить свои таланты, чтобы удивить конкурентов. Меркурий также усиливает ваше любопытство к истории вашей семьи, что является темой лунного цикла в Овне.

Водолей

Помиритесь с теми, с кем хотите помириться, и будьте готовы официально закрыть некоторые главы своей жизни теперь, когда Юпитер находится в Льве. Отвлекитесь от мира и вложите любовь в то, что для вас действительно важно, во время лунного периода в Тельце. Июль пробудит в вас лидерские качества, а Юпитер покажет, как эффективнее выстраивать отношения.

Рыбы

Июль принесет много новых историй и тем, которые продолжат раскрываться в следующем месяце. Луна в Тельце проливает свет на ваши отношения, поскольку Венера находится в Деве. Ретроградное движение Венеры и Меркурия поможет вам обратиться к своему внутреннему миру и открыть свою силу. Вы также заново осмысливаете уроки, извлеченные из транзита Сатурна в вашем знаке в начале этого года.

Ранее мы писали о том, что астрологи пообещали золотые горы трем знакам зодиака с 6 по 12 июля.