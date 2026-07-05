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Чем куриная печень отличается от говяжьей и какую выбрать

печенка, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 13:58 Фото: magnific
Куриная и говяжья печень отличаются не только вкусом, но и составом. Специалист объяснила, кому полезнее куриная печень, кому стоит выбирать говяжью и почему даже такой ценный продукт не рекомендуют есть слишком часто, сообщает Zakon.kz.

Печень считается одним из самых питательных продуктов. Она богата гемовым железом, которое усваивается лучше, чем железо из растительной пищи, а также содержит белок, витамин А, медь и витамины группы B. Благодаря этому ее рекомендуют при дефиците железа и некоторых других питательных веществ.

При этом куриная и говяжья печень заметно отличаются по составу. Об этом порталу "Доктор Питер" рассказала психолог и нутрициолог Анна Слип.

Главное различие касается содержания меди, витамина А и железа. В 100 граммах говяжьей печени содержится около 14 600 мкг меди – почти в 16 раз больше суточной нормы для взрослого. Разовая порция безопасна, однако при частом употреблении медь может накапливаться, поэтому говяжью печень рекомендуют есть не чаще одного раза в неделю. В куриной печени меди примерно в 30 раз меньше – около 500 мкг.

По содержанию витамина А говяжья печень также лидирует: около 7700 мкг на 100 граммов против 3300 мкг в куриной.

Зато куриная печень почти вдвое богаче железом – около 11,6 мг на 100 граммов против 6,5 мг в говяжьей. Поэтому ее рекомендуют людям с подтвержденной анемией и женщинам, которые регулярно теряют железо во время менструации. Кроме того, куриная печень более нежная на вкус и быстрее готовится.

Говяжья печень особенно полезна при дефиците меди. Такой недостаток может возникнуть после бариатрических операций или при длительном приеме препаратов цинка, который снижает усвоение меди.

Беременным врачи советуют резко ограничить употребление любой печени из-за высокого содержания витамина А. Его избыток может негативно повлиять на развитие плода. По этой же причине здоровым взрослым не стоит есть печень несколько раз в неделю, особенно если они принимают витаминные комплексы с витамином А.

Специалисты считают оптимальной нормой одну-две порции печени в неделю. Куриная лучше подходит для восполнения железа, а говяжья – при недостатке меди.

Ранее специалисты рассказали о том, как выбрать вкусную и безопасную черешню.

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Айсулу Омарова
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