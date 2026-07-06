Неожиданные повороты судьбы: гороскоп на 6 июля для всех знаков

Астрологи опубликовали гороскоп для всех знаков зодиака на 6 июля 2026 года. Что предсказывают звезды вашему знаку – читайте на Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня самый эффективный путь для Овна – это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. В этот день бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Овну следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции – она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня творческий порыв может накатить на Тельца совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Тельца с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть обо всех текущих делах и планах. Но по концовке, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-нибудь бесценную жемчужину.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Близнецов с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут их, но это не помешает Близнецам сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Так что в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Близнецы не будут раздражаться на досадные помехи.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня день у Рака в целом обещает пройти интересно и позитивно. Тем не менее в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут носить кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня в жизнь Льва ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, быть может, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Льва увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Льва еще долго могут расходиться по его судьбе, словно круги по воде.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня звезды гороскопа будут благосклонны к Деве! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Деву вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Деву убережет ее внутренняя осмотрительность и обострившаяся сегодня интуиция.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня с самого утра в душе у Весов начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сами Весы могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не покажется никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Весов вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то, как если бы кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня день у Скорпиона обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться сегодня не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Скорпиону прекрасные шансы для того, чтобы одержать верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Скорпион будет еще долго сожалеть об этом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцу будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время ему захочется провести дома, однако в течение дня планы Стрельца могут неоднократно меняться. Хоть сам Стрелец сегодня и не настроен проявлять инициативу, но с удовольствием примет предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Стрельцу по-настоящему комфортно.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня Козерогу захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Скорее всего, едва только Козерог поудобнее устроится в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят его резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет ему в голову, напомнив о поговорке: «Охота пуще неволи».

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолея могут ожидать разнообразные сюрпризы и повороты! В первую очередь в бизнесе или карьере, причем повороты эти обещают быть весьма позитивными! Или же в его сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Водолея настолько внезапно, что он совершенно не успеет к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть – здесь уж кому как повезет.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыб лучше не провоцировать! Даже несмотря на их кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самим Рыбам сегодня может показаться, что они – само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Рыб – так всем будет лучше!

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

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