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Советы

От идеализации к зрелой любви: что происходит с чувствами со временем

Врач объяснила феномен навязчивой влюбленности и идеализации партнера, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 22:04 Фото: magnific.com
Врач-психиатр и психотерапевт Наталья Бирина заявила, что острая влюбленность, или лимеренция, может проявляться навязчивыми мыслями, эмоциональной зависимостью и идеализацией партнера, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала "Известиям", что такое состояние иногда длится от полутора до трех лет и влияет на восприятие реальности.

Специалист отмечает, что лимеренция не является официальным клиническим диагнозом, однако по проявлениям может пересекаться с симптомами обсессивно-компульсивного расстройства. Для этого состояния характерны фиксация на одном человеке и игнорирование его недостатков.

По словам Бириной, в период острой влюбленности человек может сужать круг интересов до одного объекта и становиться более терпимым к дискомфорту в отношениях. Даже поведение партнера, которое ранее казалось неприемлемым, может восприниматься как допустимое.

Эксперт поясняет, что подобное состояние связано с работой системы вознаграждения мозга. Под действием дофамина формируется "эффект ореола", при котором партнер воспринимается как идеальный, а критическая оценка реальности временно снижается.

Со временем, отмечает Бирина, эмоциональная эйфория сменяется более устойчивой привязанностью, основанной на окситоцине. Зрелая любовь формируется тогда, когда партнеры перестают ожидать полного счастья друг от друга и берут ответственность за собственное эмоциональное состояние.

Ранее сообщалось, как будут работать психологи в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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