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Политика

Новая правовая система позволяет Токаеву баллотироваться на выборах

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 14:01 Фото: akorda.kz
Опубликовано нормативное постановление Конституционного суда Казахстана от 7 июля 2026 года № 89-НП, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Конституционный суд РК рассмотрел обращение президента Казахстана об официальном толковании положений пункта 1 статьи 43, пунктов 2 и 3 статьи 72, пункта 1 статьи 83 и пункта 3 статьи 84 Конституции от 15 марта 2026 года:

"Могут ли лица, которые занимают должности в соответствии с Конституцией от 30 августа 1995 года, быть избраны или назначены на должности, указанные в пункте 1 статьи 43, пунктах 2 и 3 статьи 72, пункте 1 статьи 83, пункте 3 статьи 84 Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года?"

В итоге Конституционный суд отметил, что из содержания указанных конституционных норм следует, что установленные в них ограничения связываются с фактом предыдущего избрания или назначения лица на соответствующую должность исключительно в порядке, предусмотренном действующей Конституцией и принятыми в соответствии с ней нормативными правовыми актами.

Конституция не содержит положений, предусматривающих учет сроков пребывания в соответствующих должностях, а также фактов избрания или назначения на них, имевших место в период действия Основного закона 1995 года, при применении ограничений, установленных пунктом 1 статьи 43, пунктами 2 и 3 статьи 72, пунктом 1 статьи 83 и пунктом 3 статьи 84 Конституции.

Следовательно, факт занятия лицом одной из указанных должностей в период действия Конституции 1995 года сам по себе не образует предусмотренного Основным законом конституционно-правового препятствия для его избрания или назначения на соответствующую должность после вступления в силу с 1 июля 2026 года Конституции РК.

По итогам рассмотрения обращения президента Конституционный суд дал официальное толкование:

"Пункт 1 статьи 43, пункты 2 и 3 статьи 72, пункт 1 статьи 83 и пункт 3 статьи 84 Конституции 2026 года следует понимать таким образом, что лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года. Для целей применения установленных указанными конституционными нормами ограничений избрание или назначение таких лиц на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года рассматривается как первое избрание или назначение".

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 14:01
Новая Конституция: что изменится в жизни казахстанцев с 1 июля 2026 года

В Казахстане 1 июля 2026 года вступила в силу новая Конституция. С этим событием Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев. Позднее министр юстиции Ерлан Сарсембаев рассказал об основных изменениях со вступлением в силу Основного закона.

Также в этот день Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов в Курултай. Они пройдут 23 августа 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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