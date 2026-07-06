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6 июля можно целоваться без повода: мир отмечает День поцелуя

пара, закат, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 15:14 Фото: pixabay
Всемирный день поцелуя ежегодно отмечают 6 июля. В английском языке у праздника несколько названий: World Kissing Day, World Kiss Day, International Kissing Day, сообщает Zakon.kz.

Специалисты советуют не путать праздник с Днем поцелуя (Kiss Day), который отмечают 13 февраля, накануне Дня святого Валентина.

К примеру, в США также установлена еще одна дата, когда принято целоваться. Это 22 июня – Национальный день поцелуя (National Kissing Day).

История Всемирного дня поцелуя

Согласно одной из наиболее распространенных версий, которую приводит РБК Life, праздник возник в Великобритании в конце XX века. Некоторые источники приводят более точное время – 1986 год. Тогда праздник назывался Национальный день поцелуя (National Kissing Day).

Постепенно традиция отмечать День поцелуя распространилась по всему миру.

Впервые на международном уровне праздник отметили в 2006 году, после чего он получил название Международный день поцелуев (International Kissing Day).

Как празднуют День поцелуя

По традиции 6 июля принято поцеловать любимого человека. В этот день некоторые влюбленные дарят друг другу открытки, небольшие подарки, делают приятные сюрпризы.

Интересные факты

  • Во время поцелуя длительностью в одну минуту сжигается от 5 до 26 калорий.
  • Люди предпочитают наклонять голову вправо во время поцелуя. Согласно исследованию, опубликованному на сайте британского научного журнала Nature, взрослые поворачивают голову вправо во время поцелуя в два раза чаще, чем влево.
  • Некоторые люди испытывают страх даже при мысли о поцелуе с кем-либо. У такого феномена есть название – филемофобия (боязнь поцелуев).
  • В Голливуде существовал запрет на сцены долгих страстных поцелуев в кино. С 1934 по 1960 год режиссеры придерживались так называемого Кодекса Хейса, согласно которому в фильмах запрещалось показывать продолжительные поцелуи. Наряду с запретом на длительные поцелуи действовало табу на оскорбление религий, нецензурную лексику, изображение наготы и так далее.
  • Поцелуй на расстоянии может быть не только "воздушным". В 2023 году китайский изобретатель Чжао Цзяньбо создал устройство для поцелуев на расстоянии. Его назвали MUA – по аналогии со звуком, который возникает во время поцелуя.
  • Выражение "поцелуй Иуды" означает предательский поступок, совершаемый под прикрытием дружбы или любви. Согласно Библии, Иуда прилюдно поцеловал Христа, чтобы указать на него стражникам.
  • Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев часто приветствовал гостей тройным поцелуем. Таким образом в 1971 году Брежнев встретил и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Этот эпизод в 1990-м изобразил художник Дмитрий Врубель в граффити, которое называют "Братский поцелуй". На нем также есть надпись "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви".
  • Один из наиболее известных снимков поцелуя принадлежит фотографу Альфреду Эйзенштадту. На фотографии "Поцелуй на Таймс-сквер" изображен американский моряк, целующий девушку в белом платье в День Победы над Японией 14 августа 1945 года.
  • На протяжении 30 лет канал MTV вручал кинонаграду за лучший поцелуй. В 1994-м лауреатами стали Вуди Харрельсон и Деми Мур ("Непристойное предложение"), в 2005-м – Райан Гослинг и Рейчел Макадамс ("Дневник памяти"). Четыре года подряд победителями становились Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт (сага "Сумерки").

Чуть ранее мы рассказывали, что Иван Купала – один из самых известных народных праздников. Ежегодно его отмечают 7 июля. В 2026 году праздник приходится на вторник. При этом главные праздничные гулянья и купальские обряды по традиции проходят в ночь с 6 на 7 июля.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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