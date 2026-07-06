6 июля можно целоваться без повода: мир отмечает День поцелуя

Всемирный день поцелуя ежегодно отмечают 6 июля. В английском языке у праздника несколько названий: World Kissing Day, World Kiss Day, International Kissing Day, сообщает Zakon.kz.

Специалисты советуют не путать праздник с Днем поцелуя (Kiss Day), который отмечают 13 февраля, накануне Дня святого Валентина.

К примеру, в США также установлена еще одна дата, когда принято целоваться. Это 22 июня – Национальный день поцелуя (National Kissing Day).

История Всемирного дня поцелуя

Согласно одной из наиболее распространенных версий, которую приводит РБК Life, праздник возник в Великобритании в конце XX века. Некоторые источники приводят более точное время – 1986 год. Тогда праздник назывался Национальный день поцелуя (National Kissing Day).

Постепенно традиция отмечать День поцелуя распространилась по всему миру.

Впервые на международном уровне праздник отметили в 2006 году, после чего он получил название Международный день поцелуев (International Kissing Day).

Как празднуют День поцелуя

По традиции 6 июля принято поцеловать любимого человека. В этот день некоторые влюбленные дарят друг другу открытки, небольшие подарки, делают приятные сюрпризы.

Интересные факты

Во время поцелуя длительностью в одну минуту сжигается от 5 до 26 калорий.

Люди предпочитают наклонять голову вправо во время поцелуя. Согласно исследованию, опубликованному на сайте британского научного журнала Nature, взрослые поворачивают голову вправо во время поцелуя в два раза чаще, чем влево.

Некоторые люди испытывают страх даже при мысли о поцелуе с кем-либо. У такого феномена есть название – филемофобия (боязнь поцелуев).

В Голливуде существовал запрет на сцены долгих страстных поцелуев в кино. С 1934 по 1960 год режиссеры придерживались так называемого Кодекса Хейса, согласно которому в фильмах запрещалось показывать продолжительные поцелуи. Наряду с запретом на длительные поцелуи действовало табу на оскорбление религий, нецензурную лексику, изображение наготы и так далее.

Поцелуй на расстоянии может быть не только "воздушным". В 2023 году китайский изобретатель Чжао Цзяньбо создал устройство для поцелуев на расстоянии. Его назвали MUA – по аналогии со звуком, который возникает во время поцелуя.

Выражение "поцелуй Иуды" означает предательский поступок, совершаемый под прикрытием дружбы или любви. Согласно Библии, Иуда прилюдно поцеловал Христа, чтобы указать на него стражникам.

Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев часто приветствовал гостей тройным поцелуем. Таким образом в 1971 году Брежнев встретил и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Этот эпизод в 1990-м изобразил художник Дмитрий Врубель в граффити, которое называют "Братский поцелуй". На нем также есть надпись "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви".

Один из наиболее известных снимков поцелуя принадлежит фотографу Альфреду Эйзенштадту. На фотографии "Поцелуй на Таймс-сквер" изображен американский моряк, целующий девушку в белом платье в День Победы над Японией 14 августа 1945 года.

На протяжении 30 лет канал MTV вручал кинонаграду за лучший поцелуй. В 1994-м лауреатами стали Вуди Харрельсон и Деми Мур ("Непристойное предложение"), в 2005-м – Райан Гослинг и Рейчел Макадамс ("Дневник памяти"). Четыре года подряд победителями становились Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт (сага "Сумерки").

Чуть ранее мы рассказывали, что Иван Купала – один из самых известных народных праздников. Ежегодно его отмечают 7 июля. В 2026 году праздник приходится на вторник. При этом главные праздничные гулянья и купальские обряды по традиции проходят в ночь с 6 на 7 июля.