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Какой виноград лучше не покупать даже со скидкой

Почему темный виноград полезнее зеленого, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 18:43 Фото: magnific.com
Диетолог София Кованова рассказала о том, что не каждый виноград одинаково полезен для здоровья. При выборе ягод она призвала обращать внимание не только на их внешний вид, но и на сорт, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru специалист уточнила, что наибольшую пользу организму приносят темные сорта винограда, поскольку они содержат больше антиоксидантов. Следом по содержанию полезных веществ идут красные ягоды, а затем – зеленые.

Не менее важно внимательно осматривать гроздь перед покупкой. Если хотя бы одна ягода начала гнить или покрылась плесенью, от такой грозди лучше отказаться. По словам диетолога, подобные признаки могут свидетельствовать о порче остальных ягод, даже если внешне они выглядят свежими.

Эксперт также отметила, что основная часть полезных веществ содержится в кожице винограда. Однако людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом она может доставлять дискомфорт и хуже перевариваться.

При этом очищать ягоды от кожицы перед употреблением специалист не советует. По ее словам, именно в ней сосредоточена значительная часть ценных компонентов, поэтому без кожицы виноград теряет большую часть своей пользы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее были названы пять напитков, которые помогут быстро освежиться в жару.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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