Какой виноград лучше не покупать даже со скидкой
В беседе с aif.ru специалист уточнила, что наибольшую пользу организму приносят темные сорта винограда, поскольку они содержат больше антиоксидантов. Следом по содержанию полезных веществ идут красные ягоды, а затем – зеленые.
Не менее важно внимательно осматривать гроздь перед покупкой. Если хотя бы одна ягода начала гнить или покрылась плесенью, от такой грозди лучше отказаться. По словам диетолога, подобные признаки могут свидетельствовать о порче остальных ягод, даже если внешне они выглядят свежими.
Эксперт также отметила, что основная часть полезных веществ содержится в кожице винограда. Однако людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом она может доставлять дискомфорт и хуже перевариваться.
При этом очищать ягоды от кожицы перед употреблением специалист не советует. По ее словам, именно в ней сосредоточена значительная часть ценных компонентов, поэтому без кожицы виноград теряет большую часть своей пользы.
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