Названы четыре знака зодиака, для которых закончится самый тяжелый период

Конец июля 2026 года ознаменует завершение тяжелого периода, полного испытаний и разочарований. Астролог Эми Демур прогнозирует долгожданные приятные перемены и мощный прилив энергии, которые сильнее всего ощутят представители четырех знаков зодиака, передает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, причина перемен связана с тем, что Северный узел завершает свое пребывание в Рыбах после полутора лет сложного кармического периода. С января 2025 года этот транзит заставлял многих учиться отпускать контроль и принимать происходящее.

Несмотря на трудности, переход Северного узла в Водолей 26 июля принесет ощущение облегчения и станет началом нового этапа.

Рыбы

Последние полтора года стали для вас настоящим испытанием. Сложности могли проявляться в разных сферах – от отношений и дружбы до профессиональной жизни и финансов. Вам могло казаться, что удача постоянно обходила вас стороной, и, по словам Демур, это ощущение было не случайным: именно Рыбы столкнулись с одними из самых серьезных испытаний среди всех знаков зодиака.

Северный узел связан с жизненным предназначением и важными уроками, которые человек должен пройти. Почти два года он находился в вашем знаке, создавая ощущение постоянных препятствий. Возможно, вы чувствовали, что сколько бы усилий ни прикладывали, желаемые отношения, успех или признание остаются недостижимыми.

Однако 26 июля этот период завершится, когда Северный узел перейдет в Водолей. С этого момента начнется время, когда вы сможете увидеть результаты своей работы и почувствовать, что все пережитые трудности были не напрасны.

Дева

Для Дев последние годы могли оказаться особенно непростыми в личной сфере. По мнению астролога, вы могли сталкиваться с разочарованиями в отношениях, чувствовать недостаток внимания со стороны партнера или понимать, что получаете меньше, чем действительно заслуживаете.

Не исключено, что вам пришлось пройти через сложные кармические связи или отношения, которые больше забирали энергию, чем приносили счастье. Но к концу июля ситуация начнет постепенно меняться.

После завершения влияния Северного узла в Рыбах вы сможете открыть путь к более гармоничным отношениям. Все пережитые события помогли вам лучше понять себя, сформировать новые границы и стать сильнее. Теперь вы готовы привлечь именно ту любовь, которую действительно хотите.

Близнецы

Последние два года могли стать для вас периодом серьезных испытаний в профессиональной сфере. Вы много работали, старались двигаться вперед и развиваться, но результаты могли не соответствовать вашим ожиданиям.

Несмотря на усилия, карьерный рост мог замедляться, а финансовые цели казались слишком далекими. Однако после перехода Северного узла из Рыб в Водолей в конце июля ситуация начнет улучшаться.

Эми Демур отмечает, что многие Близнецы могли ощущать, будто карьерные ограничения мешают им раскрыть свой потенциал. Но эти препятствия постепенно исчезнут. Перед вами появятся новые возможности для профессионального роста, которые способны принести не только признание, но и финансовую стабильность.

Стрелец

Для Стрельцов последние почти два года могли стать одним из самых эмоционально сложных периодов в жизни. Вы могли столкнуться с болезненными расставаниями, конфликтами, разочарованиями в отношениях или серьезными переменами в карьере.

Несмотря на свой природный оптимизм, даже вам было непросто сохранять веру в лучшее, когда одно испытание сменялось другим. Однако именно эти события помогли вам стать мудрее, сильнее и лучше понять собственные желания.

Когда Северный узел покинет Рыбы в конце июля, начнется новый этап. Вселенная словно начнет возвращать вам то, что вы заслужили после всех пройденных испытаний. Впереди могут появиться значимые карьерные возможности или встреча с человеком, который изменит вашу личную жизнь.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

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