Забытый аксессуар дачников неожиданно стал модным хитом во Франции
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов заявил, что сумки-тележки, которые долгое время ассоциировались в основном с дачниками и пожилыми людьми, вновь набирают популярность и становятся модным аксессуаром во Франции, сообщает Zakon.kz.
Модную заметку он опубликовал в Telegram.
"На смену корзинам и сумкам-шопперам приходят сумки-тележки, которые уже давно облюбовали французы. Выглядит классно и удобно в использовании!" – написал эксперт.
Сумка-шоппер – это большая, прочная и вместительная сумка прямоугольной формы с двумя ручками, которую удобно носить на плече. Изначально созданная как экологичная замена пластиковым пакетам для похода по магазинам, она стала полноценным универсальным аксессуаром для работы, учебы, пляжа и повседневных дел.
Ранее стилист поделился советом, как носить кардиганы летом.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript