Забытый аксессуар дачников неожиданно стал модным хитом во Франции

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

Сумка-шоппер – это большая, прочная и вместительная сумка прямоугольной формы с двумя ручками, которую удобно носить на плече. Изначально созданная как экологичная замена пластиковым пакетам для похода по магазинам, она стала полноценным универсальным аксессуаром для работы, учебы, пляжа и повседневных дел.