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Советы

Забытый аксессуар дачников неожиданно стал модным хитом во Франции

Александр Рогов дал новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 18:25 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов заявил, что сумки-тележки, которые долгое время ассоциировались в основном с дачниками и пожилыми людьми, вновь набирают популярность и становятся модным аксессуаром во Франции, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.


"На смену корзинам и сумкам-шопперам приходят сумки-тележки, которые уже давно облюбовали французы. Выглядит классно и удобно в использовании!" – написал эксперт.

Сумка-шоппер – это большая, прочная и вместительная сумка прямоугольной формы с двумя ручками, которую удобно носить на плече. Изначально созданная как экологичная замена пластиковым пакетам для похода по магазинам, она стала полноценным универсальным аксессуаром для работы, учебы, пляжа и повседневных дел.

Ранее стилист поделился советом, как носить кардиганы летом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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