Астрологи предсказали неоднозначные ситуации в жизни трех знаков зодиака в течение недели

На неделе с 13 по 19 июля 2026 года жизнь трех знаков зодиака наладится. Астрологи обещают, что это произойдет, несмотря на то, что предстоящие дни будут полны неожиданных событий и волнений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, 14 июля ожидается новолуние в Раке, которое заставит сосредоточиться на своих эмоциях как в хорошем, так и в плохом смысле.

Лев

После новолуния в Раке Луна переходит в ваш знак и оказывается в оппозиции к Плутону. Эта энергия пробуждает некоторые глубоко укоренившиеся страхи или проблемы. Квадрат Урана и Венеры также влияет на ваши отношения и может привести к финансовому кризису, как мнимому, так и реальному. Ожидайте внезапных и неожиданных напряженных ситуаций на этой неделе. Чтобы успешно пережить неделю, избегайте импульсивных финансовых решений, а при необходимости составьте бюджет.

Водолей

Новолуние в Раке и ретроградный Меркурий приходятся на ваш дом здоровья и повседневной жизни. Вероятно, вы почувствуете некоторый дисбаланс на работе или вам придется иметь дело с трудным человеком. Квадрат Венеры и Урана 13 июля может потенциально повлиять на ваши финансы, если не принять соответствующие меры. Не принимайте поспешных решений, основываясь на событиях этой недели.

Телец

Венера, ваша правящая планета, 13 июля образует непредсказуемый квадрат с Ураном. Это приведет к неожиданным изменениям в отношениях или дружбе. Меркурий также будет ретроградным, что негативно скажется на вашем общении. На этой неделе будьте внимательны к своим разговорам с друзьями и возлюбленными. Помните, что во время ретроградного Меркурия вы или окружающие можете запутаться. Слова могут быть неправильно истолкованы, поэтому тщательно выбирайте, что говорить.

Ранее были названы три знака зодиака, которые станут главными любимчиками Вселенной совсем скоро.