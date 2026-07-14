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Где искать VIN-код и что он значит: шпаргалка для казахстанских водителей

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:30 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 14 июля 2026 года, решили подробно рассказать жителям Казахстана, что такое VIN-код, для чего он нужен и где его можно найти, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечают специалисты, именно VIN-код является одним из ключевых элементов при регистрации транспортного средства.

VIN-код (vehicle identification number) – это уникальный идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов (букв и цифр), который присваивается автомобилю производителем один раз.

Как отпечаток пальца у человека, VIN-код уникален для каждого автомобиля.

Что можно узнать по VIN-коду:

  • производителя и страну сборки;
  • год выпуска автомобиля;
  • модель и основные технические характеристики;
  • серийный номер автомобиля.

VIN-код можно найти:

  • в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техпаспорте);
  • на кузове или раме автомобиля;
  • на стойке водительской двери или дверном проеме (в зависимости от марки автомобиля).

Осмотр транспортного средства и проверка VIN-кода проводится:

  • при первичной регистрации (кроме новых автомобилей, произведенных в РК или ввезенных официальными дилерами);
  • при замене кузова, шасси или рамы;
  • при переоборудовании транспортного средства;
  • при изменении цвета автомобиля;
  • при исправлении ошибок или несоответствий в регистрационных данных.

9 июля 2026 года казахстанцам озвучивали важную информацию о получении водительских прав и госномеров.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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