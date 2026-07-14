Где искать VIN-код и что он значит: шпаргалка для казахстанских водителей
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 14 июля 2026 года, решили подробно рассказать жителям Казахстана, что такое VIN-код, для чего он нужен и где его можно найти, сообщает Zakon.kz.
Так, как отмечают специалисты, именно VIN-код является одним из ключевых элементов при регистрации транспортного средства.
VIN-код (vehicle identification number) – это уникальный идентификационный номер транспортного средства, состоящий из 17 символов (букв и цифр), который присваивается автомобилю производителем один раз.
Как отпечаток пальца у человека, VIN-код уникален для каждого автомобиля.
Что можно узнать по VIN-коду:
- производителя и страну сборки;
- год выпуска автомобиля;
- модель и основные технические характеристики;
- серийный номер автомобиля.
VIN-код можно найти:
- в свидетельстве о регистрации транспортного средства (техпаспорте);
- на кузове или раме автомобиля;
- на стойке водительской двери или дверном проеме (в зависимости от марки автомобиля).
Осмотр транспортного средства и проверка VIN-кода проводится:
- при первичной регистрации (кроме новых автомобилей, произведенных в РК или ввезенных официальными дилерами);
- при замене кузова, шасси или рамы;
- при переоборудовании транспортного средства;
- при изменении цвета автомобиля;
- при исправлении ошибок или несоответствий в регистрационных данных.
9 июля 2026 года казахстанцам озвучивали важную информацию о получении водительских прав и госномеров.
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