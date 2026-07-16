Когда учащенный пульс становится опасным: кардиолог дал четкий ответ

Врач-кардиолог Сергей Вечтомов рассказал, в каких случаях учащенное сердцебиение может быть опасным для здоровья. По словам специалиста, если пульс повышается в состоянии покоя без физической нагрузки, это может указывать на серьезные нарушения в работе организма, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Lenta.Ru врач отметил, что одной из возможных причин такого состояния являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Среди них – гипертония, сердечная недостаточность, а также различные нарушения сердечного ритма, включая наджелудочковую тахикардию, фибрилляцию предсердий и другие состояния, требующие консультации кардиолога.

Кроме проблем с сердцем, учащенный пульс может быть связан с гормональными нарушениями. По словам специалиста, подобный симптом нередко возникает при заболеваниях щитовидной железы или надпочечников. Еще одной возможной причиной может стать анемия.

Кардиолог также обратил внимание, что сердцебиение может учащаться из-за обезвоживания, дефицита электролитов, инфекционных заболеваний или сильного стресса.

Если пульс в состоянии покоя регулярно превышает 100 ударов в минуту, врач рекомендует не откладывать визит к специалисту, чтобы своевременно выявить причину и начать необходимое лечение.

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