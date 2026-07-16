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Советы

Пять летних ягод, которые могут стать частью здорового питания

советы врача, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 20:35 Фото: magnific.com
Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, какие ягоды считаются наиболее полезными в летний период, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она уточнила, что именно в теплое время года рацион становится богаче благодаря свежим фруктам, овощам и ягодам, которые помогают восполнить запас витаминов и других важных веществ.

Эксперт выделила пять ягод, на которые стоит обратить внимание летом. В список вошли клубника, облепиха, черная шелковица, черная смородина и темный виноградный крыжовник. Каждая из них, по словам диетолога, обладает своими полезными свойствами.

Дианова отметила, что клубника содержит вещества, которые могут быть полезны для профилактики некоторых заболеваний, а облепиха является источником жирных кислот и антиоксидантов. Черную шелковицу специалист рекомендовала употреблять преимущественно в сушеном виде, а черную смородину назвала ягодой, которая сохраняет свои свойства как в свежем, так и в переработанном виде.

По словам врача, ягоды отличаются высоким содержанием витамина С, клетчатки и органических кислот. Кроме того, в них много фитонутриентов и антиоксидантов, которые помогают поддерживать здоровье организма.

При этом диетолог подчеркнула, что даже самые полезные продукты должны присутствовать в рационе в разумных количествах. Для полноценного питания важно соблюдать баланс и учитывать индивидуальные особенности организма.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач рассказала, почему в жаркую погоду у многих отекают ноги, привычная обувь становится тесной, а на коже остаются следы от носков.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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